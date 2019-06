Back to basics: Audi Q3

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Audi Q3 35 TFSI

€ 44.220

Met de Q3 kwam Audi in 2011 met een compacter alternatief voor de Q5. Gebaseerd op het platform van de Golf en Tiguan ging hij namens Audi het gevecht aan met de BMW X1 en Toyota RAV4. Zeven jaar later mag de Q3 zijn borst natmaken voor een grote groep concurrenten. We noemen de BMW X2, Volvo XC40 en Mercedes-Benz GLA. De wat unieke vorm van de eerste generatie Q3 schudde de tweede generatie van zich af. Hij volgt deze keer meer zijn grotere broer in de vorm van de Q5. Instappen kan met de 35 TFSI: een 1,5-liter benzinemotor met 150 pk. Bijzonder is het te noemen dat Audi geen meerprijs rekent voor de S-tronic automaat. Voor precies € 44.220 is de basis-Q3 leverbaar met een handgeschakelde zesbak of die automaat. Met automaat sprint de SUV sneller van 0 naar 100 (9,2 seconden tegen 9,6 seconden), maar qua topsnelheid levert hij in (207 km/h tegen 211 km/h).

Aan de buitenkant herken je de instapper vrij snel. De standaard witte lak wordt vaak als een hippe modekleur gezien, maar door het zwarte bumperwerk rondom, de zwarte raamlijsten en de zwarte dakdragers komt het nu wat goedkoop over. Alleen de grille kan op een zilverkleurige sierrand rekenen. De spiegelkappen worden - logisch voor dit geld - wel in de witte kleur geleverd. 17-inch lichtmetalen wielen worden in de basis door Audi naar voren geschoven. Verder krijgt de Q3 led-basis-koplampen en achterlichten met gloeilampen. De nummerplaat wordt dan wel weer door led-lampjes verlicht! De achterklep moet met de hand worden geopend en dicht gedaan: daar zit geen knopje voor.

Binnenin voelt het een stuk minder kaal. Naast het standaard digitale instrumentarium (10,25-inch) vult Audi de middenconsole altijd in ieder geval met een 8,8-inch kleurendisplay voor de MMI-multimedia. Daartoe behoren radio (DAB+), bluetooth en USB. Knoppen voor de bediening zitten ook op het leren stuur. De groter misser van het geheel is wederom de cruisecontrol. Voor deze voorziening moet je overstappen een luxere pakket. Airconditioning is dan wel weer aanwezig. Deze moet je wel zelf met de hand instellen, want een volledige automatische airco is voor luxere varianten voorbehouden. Het vrijwel zwarte geheel van het interieur wordt opgeleukt met zilvergrijze accenten. Een licht- en regensensor nemen verder de touwtjes in handen als het gaat om de verlichting en ruitenwissers.

Er zijn een tal van pakketten leverbaar met prijzen van tussen de €2.700 en €10.700. Reken dan op parkeerhulp, een automatische airco, grotere wielen, luxere lampen en uiteraard wél de cruisecontrol.