AvtoVaz wil productie Lada Granta hervatten

Het nieuws wordt gebracht door persbureau Reuters, dat meldt dat AvtoVaz de productie van de Lada Granta komende woensdag wil gaan hervatten. Verdere details daarover zijn niet bekend. Mocht het AvtoVaz inderdaad lukken om nieuwe Granta's te gaan bouwen, dan zou dat betekenen dat moederbedrijf AvtoVaz een omweg heeft gevonden voor de westerse sancties naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne. Door die sancties moest AvtoVaz in maart noodgedwongen de productie stilleggen wegens een tekort aan (westerse) elektrische onderdelen.

Sindsdien is er aardig wat gebeurd bij de Russische autobouwer. De Renault Group deed in mei namelijk zijn complete belang in AvtoVaz van de hand. Het Franse concern droeg zijn meerderheidsbelang in AvtoVaz over aan NAMI, het Russische Centrale Onderzoek- en Ontwikkelinginstituut voor auto's en aandrijflijnen. Renault Russia, de Russische bedrijfstak van Renault, werd in zijn geheel overgedragen aan de Russische autoriteiten in Moskou. Vervolgens wees de raad van bestuur een nieuwe CEO aan. Sinds eind mei zwaait Maxim Sokolov de scepter bij de Russische autobouwer. Hij is bepaald geen onbekende bij de Russische regering, want van 2012 tot 2018 was de 53-jarige Rus de minister van Transport.

De Granta is in de Lada-hiërarchie het goedkoopste model dat je kunt krijgen. Het model is niet de meest populaire keuze van de Russische autokoper, die eer gaat naar de iets hoger gepositioneerde Vesta. Het probleem van de Vesta is alleen dat daar een versnellingsbak van Renault in zat, terwijl de Granta meer 'eigen' onderdelen aan boord heeft en minder complex is om te produceren. Sokolov heeft de zware taak om voor Lada nieuwe modellen te ontwikkelen op Russische platformen en met louter Russische componenten. Wat er verder uit de Lada-fabrieken gaat rollen is nog niet duidelijk. Russische media berichtten eerder dat Renault en AvtoVaz een akkoord hadden bereikt over het onder de vlag van Lada doorproduceren van de Duster, die bij ons als Dacia maar in Rusland als Renault door het leven gaat. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, blijft nog gissen.