Lada zoekt manieren om productie te hervatten

Rusland kreeg na het starten van de oorlog in Oekraïne te maken met behoorlijke sanctiepakketten vanuit de Europese Unie. Onder meer de export van goederen richting Rusland is aan banden gelegd, waaronder de toelevering van onderdelen. Dat heeft gevolgen voor de Russische auto-industrie. Lada is voor zijn onderdelenvoorziening voor minstens 20 procent afhankelijk van onderdelen uit het buitenland. Die onderdelen krijgt het nu niet meer, waardoor moederbedrijf AvtoVAZ naar andere oplossingen moet zoeken.

Uit een statement van het bedrijf blijkt dat men met man en macht bezig is om de toeleveringsketen weer op gang te brengen. Daarbij probeert AvtoVAZ vervangers te zoeken voor belangrijke onderdelen in de auto's. Welke onderdelen dat precies zijn, meldt AvtoVAZ niet. Ook werkt men naar eigen zeggen aan 'speciale versies van enkele Lada-modellen' die geen of minder geïmporteerde onderdelen nodig hebben. Volgens de fabrikant komen die auto's in de komende maanden geleidelijk aan op de markt.

Renault, dat sinds 2016 een meerderheidsbelang in AvtoVAZ heeft, lijkt ondertussen te tobben met zijn rol in Rusland. De Fransen geven aan dat ze onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met het aandeel in AvtoVAZ. Ondertussen zegt AvtoVAZ zelf de situatie 'constant in de gaten te houden en voortdurend in contact te zijn met de autoriteiten en aandeelhouders'. Het duurt naar verwachting nog wel even voordat de productie op gang is, want de werknemers krijgen een vervroegde 'zomervakantie' van 4 tot 24 april. Die periode wil AvtoVAZ gaan gebruiken om de toeleveringsketen te herstellen.