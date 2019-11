Lada keert terug naar Egypte

Lada trekt zich terug uit West-Europa, maar dat betekent niet dat moederconcern Avotvaz geen plannen meer heeft voor het merk. Sterker nog, Lada breidt zijn modellengamma langzaam maar zeker uit en gaf eerder aan zich vooral te gaan richten op het uitbreiden van het aantal afzetmarkten waarop het actief is. Eerder dit jaar breidde het Russische merk zijn territorium uit naar Mongolië en nu keert het terug naar een markt waar het al enkele jaren niet meer actief is geweest: Egypte.

Lada is in Egypte bepaald geen vreemde. In een in hoofdstad Cairo gevestigde productiefaciliteit van Suzuki werd door een samenwerkingsverband tussen het Egyptische Amal Foreign Trade Company en Avtovaz de Riva - in Nederland bekend als de 2100-reeks, die bestond uit auto's als 2104 en 2105 (en later 2107) - nog tot 2013 geproduceerd. Ook zagen auto's als de Niva er het levenslicht. Sindsdien rollen er geen Lada's meer van de band in Egypte, maar dat verandert nu. Hetzelfde samenwerkingsverband gaat namelijk de Granta produceren, iets wat aanvankelijk al in 2015 zou gebeuren. De Granta's worden worden volgens het SKD-principe (semi-knocked-down) vanuit Rusland in delen naar Egypte verscheept, waar de auto's worden geassembleerd.

De Granta-familie werd vorig jaar uitgebreid met de modellen die voorheen als Kalina werden verkocht en dat betekent dat de Granta momenteel niet meer altijd een sedan of liftback is, maar dat er ook een hatchback én een stationwagon beschikbaar zijn, die voorheen dus Kalina's waren. De vanafprijs van de Granta is in Egypte vastgesteld op 158.000 EGP, een bedrag dat zich laat omrekenen naar zo'n € 8.900. Afgebeeld: door Avtovaz gepubliceerde foto's van het lanceringsevenement van de Granta. Wat een feest.