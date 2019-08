Lada Granta als Drive Active

Autoliefhebberij eindigt niet bij de Nederlandse grenzen en derhalve brengen we vandaag weer eens een digitaal bezoek aan Rusland. Lada brengt in zijn thuisland een sportief ingestelde versie op de markt van... de Granta

De Granta is niet bepaald een auto die je in verband brengt met sportiviteit. De sedanversie van de in 2011 gepresenteerde Granta is vanaf nu ook leverbaar als Drive Active.

De sportieve Granta-smaak is door Lada Sport, de afdeling van het merk die zich ook met racerij bezighoudt, onderhanden genomen. De auto profiteert onder meer van een sportonderstel en wordt vanbuiten aangekleed met rode accenten en subtiel spoilerwerk. Onderaan de achterzijde vinden we een verchroomde uitlaatpijp, al is het uitlaatsysteem zelf niet veranderd. In het binnenste van de Granta schroeft Lada Sport een set sportstoelen, een stuurwiel met rode stiksels en een instrumentenpaneel waar de kleur rood in terugkeert. Lada spreekt over de komst van in totaal 28 nieuwe onderdelen.

Krijgt de Granta Active Drive een heftige motor? Helaas niet. Onder de kap ligt een 106 pk sterke 1.6, een zestienklepper, die te krijgen is met een handbak en met een gerobotiseerde handbak. De reguliere basismotor, een 87 pk sterke achtkleps 1.6, is niet in de Drive Active te krijgen.