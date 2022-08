Autoverkopen Europa: de helft SUV of cross-over

Als autofabrikant tel je tegenwoordig nauwelijks meer mee als je geen breed arsenaal aan cross-overs en SUV's in je gamma hebt. Maar zijn modellen in die segmenten wel zo populair? Daar kunnen we kort over zijn: ja. Ontzettend zelfs. Bijna de helft van alle in het eerste halfjaar van 2022 in Europa verkochte auto's was een cross-over of SUV.

Uit cijfers van Jato blijkt dat middelgrote SUV's als de Nissan Qashqai en Volkswagen Tiguan in het eerste halfjaar in Europa goed waren voor een aandeel van bijna 23 procent van het aantal nieuw geregistreerde auto's. Daarmee was het 'Qashqai-segment' in de eerste zes maanden de populairste autoklasse van Europa, gevolgd door het segment van de compacte cross-overs. Maar liefst 18,8 procent van alle in het eerste halfjaar van 2022 in Europa geregistreerde auto's was een compacte hoogpotige. Denk hierbij aan de Renault Captur en Toyota Yaris Cross.

De klasse van hoger in de markt gepositioneerde SUV's als de Mercedes-Benz GLC, Volvo XC60 en BMW X3 was goed voor een aandeel van 5,3 procent in het aantal registraties. De segmenten van grote SUV's als de BMW X5, Audi Q8 en top-SUV's als de Lamborghini Urus en Rolls-Royce Cullinan waren samen goed voor 8 procent van de registraties. Al met al was 49,6 procent van alle in het eerste halfjaar in Europa geregistreerde nieuwe auto's een SUV of cross-over. De procentuele verkoopafname bij middelgrote SUV's betrof 6 procent en bij compacte cross-overs -5 procent. Grote SUV's gingen juist 19 procent vaker over de balie.

Natuurlijk gaat de populariteit van cross-overs en SUV's ten koste van auto's in traditionelere segmenten. Na de compacte cross-over zijn compacte modellen als de Volkswagen Polo en Ford Fiesta nog altijd goed voor een aandeel van 17,3 procent in de registraties, al werden er wel maar liefst 19 procent minder van dergelijke compacte auto's verkocht dan een jaar eerder. Het segment van de compacte middenklassers, denk aan de Ford Focus en Toyota Corolla, was goed voor een marktaandeel van 13,8 procent. Wel werden er in het eerste halfjaar van 2022 maar liefst 23 procent minder van dergelijke C-segmenters verkocht dan in diezelfde periode een jaar eerder. Ook het A-segment heeft het moeilijk. Kleintjes als de Hyundai i10 en Kia Picanto waren met zijn allen goed voor een marktaandeel van 6 procent, al werden er wel maar liefst 27 procent minder van verkocht dan een jaar eerder. De MPV is met een marktaandeel van 1,7 procent nagenoeg helemaal uitgestorven.

De winnaars

C-segment SUV's

Eerder spraken we over het 'Qashqai-segment', maar eigenlijk kunnen we de klasse van de C-segment SUV's beter aanduiden als het Tucson-segment. De Hyundai Tucson was in zijn segment met 77.459 in Europa geregistreerde exemplaren namelijk de populairste auto, gevolgd door de Kia Sportage en Peugeot 3008. De Qashqai staat 'pas' op de zesde positie.

Compacte cross-overs/B-segment SUV's

Van de compacte cross-overs mag de Volkswagen T-Roc zich volgens Jato de populairste auto noemen, al scharen wij hem gezien zijn Golf-basis echter eerder in het Tucson-segment. Op plek twee staat de Ford Puma, gevolgd door de Peugeot 2008 op plek drie en de Dacia Duster op de vierde positie. De Renault Captur vinden we op plek vijf, gevolgd door de Toyota Yaris Cross.

D-segment SUV's

De elektrische Tesla Model Y mag zich de populairste hoogpotige noemen in de klasse van de D-segment SUV's. De Model Y wordt gevolgd door de Mercedes-Benz GLC op plek twee. Posities drie, vier en vijf zijn voor achtereenvolgens de Volvo XC60, BMW X3 en Audi Q5.

A-segmenters

In de kleinste klasse is de niet uit de toplijstjes weg te beuken Fiat 500 de absolute winnaar. De kleine Italiaan wordt gevolgd door een tweede Fiat: de Panda. De derde, vierde en vijfde plekken zijn voor de Toyota Aygo, Kia Picanto en Hyundai i10.

B-segmenters

In het compacte B-segment is de Peugeot 208 heer een meester. De Fransman blijft de alom populaire Dacia Sandero voor, de Roemeen eindigt op plek twee. De top 5 wordt verder opgevuld door de Opel Corsa, Toyota Yaris en de Citroën C3.

C-segment

De Volkswagen Golf zwaait de scepter in zijn klasse. Hij blijft de Toyota Corolla die op plek twee eindigt op behoorlijke afstand voor. Op plek drie vinden we de Audi A3 en ook op de vierde plek staat een familielid van de Golf: de Skoda Octavia. Op positie vijf staat de Peugeot 308.

D-segment

BMW's 3-serie was in het eerste halfjaar van 2022 de populairste D-segmenter van Europa. De dreier wist de Tesla Model 3 voor te blijven en naar de tweede plek te verwijzen. Posities drie, vier en vijf zijn voor de Mercedes-Benz C-klasse, Volkswagen Passat en Audi A4.

E-segment en erboven

Ook in het grotere E-segment maakt een BMW de dienst uit. De 5-serie staat hier namelijk op plek één, gevolgd door grote rivaal Mercedes-Benz E-klasse op plek twee. De Audi A6 sluit aan op plek drie, gevolgd door de Porsche Taycan en de Volvo S90/V90. Wat topsedans betreft is het de Mercedes-Benz S-klasse die op de troon zetelt. De S-klasse wordt gevolgd door zijn elektrische equivalent: de EQS. De BMW 7-serie sluit aan op de derde plek.