'Automerk in F1 haalt meer rendement uit R&D dan reclame'

Autofabrikanten die actief zijn in de Formule 1 moeten hun voordeel vooral halen uit Research and Development. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Reclame-uitgaven hebben een minder groot effect voor een merk.

Diverse automerken, zoals Mercedes-Benz, Ferrari, Renault en Honda, zijn actief in de absolute top van de autosport; de Formule 1. Dat is behalve een mooie sportieve uitdaging uiteraard ook een belangrijk bron van inkomsten, mits het een beetje zijn vruchten afwerpt natuurlijk. Volgens een onderzoek van de School of Management en School of Economics van de Erasmus Universiteit is uit R&D het grootste voordeel te behalen bij F1-participatie. Mits een fabrikant minimaal € 3,8 miljard per jaar aan R&D uitgeeft, kan F1-deelname en de daaruit voortvloeiende innovatie het rendement van R&D aanzienlijk vergroten. Bij een mindere totaaluitgave voor R&D heeft Formule 1-deelname niet per se een positief effect.

Uiteraard wordt nieuwe technologie, zoals hybride aandrijving, in de Formule 1 door diverse fabrikanten verder ontwikkeld voor gebruik in productieauto's. Denk daarbij aan de hybride en elektrische aandrijflijnen van Mercedes, maar die ook van Red Bull Racings motorleverancier Honda. Er moet dus wel voldoende worden geïnvesteerd door dergelijke fabrikanten om een positief effect uit de Formule 1-deelname te halen. Volgens het onderzoek zou dat bijvoorbeeld bij Renault in de onderzochte periode (2000-2015) niet het geval geweest zijn, omdat de Fransen minder dan € 3,8 miljard per jaar aan R&D uitgaven.

Een andere manier om het merkrendement te verhogen door Formule 1-deelname, is via reclame. De deelname is op zichzelf al reclame, maar een goed resultaat is uiteraard effectiever. Daarnaast wordt er ook actief reclame gemaakt rond de Formule 1-tak van een merk. Volgens de onderzoekers uit Rotterdam is er echter al snel een 'overkill' aan reclame, waardoor dat deel van de Formule 1-participatie niet per se geld oplevert. Een reclamebudget van € 10,6 miljoen per jaar of minder kan wel een positief effect hebben voor het merk, alles daarboven betaalt zich minder goed uit.