Automarkt Rusland meer dan gehalveerd

De Russische automarkt is in het eerste halfjaar van 2022 als een kaartenhuis ingestort. In de eerste zes maanden van dit jaar werden in Rusland bijna 60 procent minder nieuwe personenauto's en lichte bedrijfswagens verkocht dan diezelfde periode vorig jaar.

De Russische Association of European Businesses (AEB) meldt dat er in Rusland in juni 27.761 nieuwe personenauto's en lichte bedrijfswagens zijn verkocht. Dat zijn er maar liefst 82 procent minder dan in juni vorig jaar. In juni 2021 werden in Rusland met 154.553 exemplaren maar liefst 126.792 meer auto's verkocht dan in juni dit jaar. Alleen al in het veel kleinere Nederland werden afgelopen maand met zo'n 30.000 stuks al meer auto's verkocht dan in heel Rusland.

Nu de Russische verkoopcijfers over juni bekend zijn, kunnen we ook melden hoeveel nieuwe personenauto's en lichte bedrijfswagens er in het eerste halfjaar van 2022 in Rusland zijn verkocht: 370.228 stuks. Dat klinkt als een behoorlijk aantal, maar het zijn er maar liefst 57,5 procent (500.521 exemplaren) minder dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Kanttekening: in de cijfers van juni die AEB vrijgeeft zijn de resultaten van BMW en Mercedes-Benz niet opgenomen, in de halfjaarcijfers wel. De verkoopafname op halfjaarbasis lijkt gezien de situatie waarin de Russische industrie zich bevindt nog enigszins mee te vallen. Vergeet echter niet dat de Russische invasie van Oekraïne pas eind februari plaatsvond en er in januari en februari dus nog geen sprake was van heftige sancties tegen Rusland. Inmiddels hebben diverse automerken hun Russische productie stilgelegd. Het Russische ministerie van Industrie gaf in juni aan te verachten dat de autoverkopen dit jaar zullen halveren ten opzichte van die van 2021. Als de autoverkopen zich tot het eind van het jaar verder ontwikkelen zoals ze dat tussen maarten juni deden, lijkt dat nog een optimistische voorspelling.

Lada

Nog altijd is Lada het populairste merk van Rusland. In juni verkocht AvtoVaz 7.484 Lada's, wat het totaal aantal dit jaar verkochte auto's van het merk op 74.714 stuks brengt. In het eerste halfjaar van 2021 werden in Rusland met 200.218 stuks 63 procent meer Lada's verkocht. Kia is na Lada het best verkochte merk in Rusland. In de eerste zes maanden van dit jaar vonden 45.571 Kia's een Russische eigenaar, dat zijn er 58 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Hyundai staat met 39.3777 verkochte auto's (-56 procent) op plek drie. Renault en Toyota sluiten met respectievelijk 28.246 (-60 procent) en 18.554 (-60 procent) verkochte auto's aan op plekken vier en vijf.