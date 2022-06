Autoverkoop Rusland stort verder in elkaar

De Russische autoverkoop bereikte onlangs al een absoluut dieptepunt, maar de verkoopcijfers van mei hebben een niveau daaronder weten te vinden. In mei zijn er in Rusland bijna 84 procent minder auto's en lichte bedrijfswagens verkocht dan in diezelfde maand vorig jaar.

De Association of European Businesses (AEB) in Rusland meldt dat er in Rusland in mei slechts 24.268 nieuwe personenauto's en lichte bedrijfswagens zijn verkocht. Dat waren er maar liefst 83,5 procent minder dan in diezelfde maand vorig jaar. In absolute zin gaat het om een afname van ruim 123.000 auto's. In maart en april nam de verkoop van nieuwe auto's in Rusland ook al stevig af. Kleine kanttekening: in de cijfers van de AEB zijn de cijfers van BMW en Mercedes-Benz niet opgenomen.

In totaal zijn er dit jaar in Rusland 663.312 nieuwe personenauto's en lichte bedrijfswagens verkocht. Daarbij blijft 2022 op dit moment al 52 procent achter bij 2021 rond dezelfde tijd. Lada is nog altijd het populairste merk van Rusland. In mei zijn er 6.012 Lada's verkocht, een forse 84 procent minder dan in mei vorig jaar. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn er 67.230 Lada's verkocht, 58 procent minder dan in diezelfde periode vorig jaar.

Kia staat met 3.606 verkochte auto's in mei op de tweede plek in Rusland, gevolgd door Hyundai met 2.916 verkochte auto's. Kijken we naar de verkoopcijfers van de eerste vijf maanden van dit jaar, dan staan Kia en Hyundai ook op plek twee en drie. Kia blijft met 41.868 (-53 procent) behoorlijk achter bij Lada. Hyundai sluit aan met 37.092 verkochte auto's (-48 procent). Op plek vier staat in mei bedrijfswagenfabrikant GAZ LCV, gevolgd door Renault (1.789 stuks) op plek vijf.