Nederlandse autoverkopen: daling zet door in juni

Ook in juni laat de autoverkoop in Nederland nog geen plusje zien. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar zijn er afgelopen maand 8,9 procent minder nieuwe personenauto's op kenteken gezet. Dat blijkt uit cijfers die Rai Vereniging, Bovag en RDC vrijgeven. Over de eerste zes maanden van dit jaar bedraagt de daling 5,6 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021. Wel is er in juni een opsteker voor Peugeot.

In juni 2022 zijn er in Nederland om precies te zijn 30.012 nieuwe personenauto's op kenteken gezet. De daling van 8,9 procent ten opzichte van juni vorig jaar is nog sterker dan de daling in mei, want toen zat de autoverkoop met 7,4 procent in de min. Het probleem is bekend: de orderboeken van de fabrikanten zijn goed gevuld, maar door leveringsproblemen van onderdelen worden productieprocessen verstoord, waardoor het langer duurt om de auto's ook daadwerkelijk af te leveren. Factoren als recessievrees en de hoge inflatie zijn eveneens niet bevorderlijk voor de autoverkoop.

Over het eerste halfjaar van 2022 bedraagt de verkoopdaling ten opzichte van dezelfde periode in 2021 5,6 procent. In de eerste zes maanden van dit jaar kregen 153.708 nieuwe personenauto's een kenteken, vorig jaar waren dat er nog 162.762.

Populairste automerken juni 2022

Was Kia vorige maand nog onbetwist het populairste merk van Nederland, nu gaat Peugeot er met die eer vandoor. En ruim ook, want afgelopen maand kregen 3.254 nieuwe Peugeots een kenteken. Daarmee pakken de Fransen 10,8 procent marktaandeel. Kia komt met enige afstand op plaats twee van het erepodium te staan met 2.503 verkochte exemplaren. De derde, vierde en vijfde plek zijn voor respectievelijk Toyota, Opel en BMW. Dat betekent dat Opel de plek van Volkswagen heeft ingepikt, dat vorige maand nog op de vierde plaats stond. In juni is Volkswagen niet meer in de top 5 terug te vinden.

Merk Aantal Marktaandeel 1 Peugeot 3.254 10,8 % 2 Kia 2.503 8,3 % 3 Toyota 2.304 7,7 % 4 Opel 1.937 6,5 % 5 BMW 1.935 6,4 %

Populairste auto's juni 2021

Peugeot is niet alleen bij de merken het populairst. De Peugeot 208 is namelijk met 1.508 registraties ook de populairste auto van juni. Het merk komt twee keer voor in het lijstje, want de 2008 neemt de derde plaats in. De tweede plaats is voor de Opel Corsa, die zijn basis deelt met de 208. Op plek vier staat de Volkswagen Polo met 644 nieuw geregistreerde exemplaren. Een verse binnenkomer op de lijst is de Toyota Aygo X, waarvan 641 exemplaren afgelopen maand een kenteken kregen. De grote afwezige op de lijst is de Kia Niro, wat tevens verklaart dat de Koreanen hun eerste plek bij de populairste automerken kwijt zijn. Heel gek is dat overigens niet, want het merk stoomt inmiddels de nieuwe generatie Niro klaar.

Merk Model Aantal Marktaandeel 1 Peugeot 208 1.508 5,0 % 2 Opel Corsa 1.034 3,4 % 3 Peugeot 2008 765 2,5 % 4 Volkswagen Polo 644 2,1 % 5 Toyota Aygo X 641 2,1 %

Halfjaarcijfers Nederlandse autoverkopen

Kijken we naar de halfjaarcijfers, dan zien de bovenstaande lijstjes er op sommige punten heel anders uit. Kia, Peugeot en Toyota staan alle drie op het erepodium, maar dan in een gewisselde opstelling ten opzichte van juni. Volkswagen staat op de vierde plaats, BMW sluit het rijtje op de vijfde plek. Bij de populairste modellen zijn Kia en Peugeot beide twee keer vertegenwoordigd in het lijstje en staat de Volvo XC40, die in juni volledig afwezig is in de top 5, op de vijfde plek. De Peugeot 208 is tot op heden de best verkochte auto van 2022 met 4.927 registraties.

Meest geregistreerde merken januari-juni 2022

Merk Aantal Marktaandeel 1 Kia 14.346 9,3 % 2 Peugeot 12.155 7,9 % 3 Toyota 11.686 7,6 % 4 Volkswagen 11.084 7,2 % 5 BMW 9.250 6,0 %

Meest geregistreerde modellen januari-juni 2022