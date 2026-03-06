Autoleasemarkt stabiliseert na jaren van groei

In 2025 telde Nederland nauwelijks meer leaseauto’s dan in 2024. Daarmee is er na jaren van duidelijke groei nu sprake van stabilisatie.

Eind 2025 waren er in totaal 1.371.900 leaseauto’s in Nederland, meldt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). Dat zijn er maar 3.900 meer dan eind 2024, een groei van een verwaarloosbare 0,3 procent. Daarmee is er sprake van een trendbreuk, want in voorgaande jaren groeide het Nederlandse leaseautopark vaak wel significant. Sinds 2020 gaat het om in totaal 20 procent groei, maar die groei vlakt nu dus af.

Daarmee zijn we er echter nog niet, want het aantal leaseauto’s kun je ook nog onderverdelen in categorieën. Dan blijkt dat het aantal zakelijke leaseauto’s, de categorie waaraan menigeen direct denkt als het woord ‘leaseauto’ valt, wel degelijk met 1,6 procent is toegenomen in 2025. Dat de totale groei toch op slechts 0,3 procent uitkomt, valt dan ook voor een belangrijk deel te wijten aan het feit dat het aantal private leaseauto’s juist met 2,5 procent is afgenomen. Ook bij geleasete bestelwagens is een daling te zien, namelijk van 1,5 procent. Voor de beeldvorming: van de 1.371.900 leaseauto’s waren er 241.800 private leaseauto’s en 256.600 bestelwagens. De rest (873.500) betreft zakelijke lease.

VNA ziet die zakelijke leasemarkt als het ‘vliegwiel’ van de transitie naar elektrisch rijden. Door schaalvoordelen en risicospreiding kan de leasemarkt deze transitie makkelijker maken dan de particuliere markt, zegt de leaseclub. Dat het voor zakelijke rijders met het oog op de aanstaande pseudo-eindheffing en CO2-registraties voor werkgevers doorgaans allang verplicht is om elektrisch te leasen, helpt natuurlijk ook.