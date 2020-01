Aurus Kommandant gesnapt

Het Russische NAMI kreeg van het Kremlin opdracht om een presidentiële topsedan te ontwikkelen voor president Vladimir Putin. Een ingekorte versie van die sedan is ook in de reguliere verkoop gegaan, maar het bedrijf heeft meer in zijn beoogde portfolio. Zo wordt de line-up namelijk uitgebreid met een enorme SUV, een auto waar nu de eerste spionagefoto's van zijn opgedoken.

In mei 2018 verscheen de nieuwe door NAMI ontwikkelde staatslimo van de Russische president Vladimir Putin voor het eerst in het openbaar. Onder de vleugel van het nieuwe Russische merk Aurus wordt ook een civiele, en uiteraard kortere, versie van die machtige limousine geleverd: de Senat. De Senat is overigens niet het enige model dat Aurus in zijn portfolio heeft. Zo is de Aurus Arsenal een mega-MPV en lieten de Russen ook een opengewerkte variant van de Senat zien, een auto waarvan vooralsnog niet met zekerheid valt te zeggen of er ook een civiele variant van komt. De line-up wordt binnenkort uitgebreid met een SUV die zich moet kunnen meten met grote luxueuze SUV's als de Cullinan van Rolls-Royce.

Het nieuwe gevaarte, dat volgens ingewijden Kommandant gaat heten, sluit op designvlak ogenschijnlijk prima aan bij z'n reeds bekende familieleden. Technische informatie is vooralsnog niet bekend, maar we mikken erop dat ook deze Aurus beschikbaar komt met een 4,4-liter grote V8 die een vermogen van tegen de 600 pk levert. In ons deel van de wereld komt de auto zeer waarschijnlijk niet beschikbaar, en dat is misschien toch wel een gemis.