Audi Q4 e-tron: eerste prijzen en specificaties - Exclusief

De volledig elektrische Audi Q4 e-tron is nog niet onthuld, maar toch hebben we de eerste prijzen en specificaties al exclusief in handen.

Audi breidt binnenkort zijn volledig elektrische aanbod uit met de Q4 e-tron. Een volledig elektrische SUV die qua formaat zijn weg vindt tussen de Q3 en Q5 en in wezen de Audi-neef van de Volkswagen ID4 en Skoda Enyaq is. De Q4 e-tron liet zich onlangs al zien met beperkte camouflage en het interieur is zelfs al geheel getoond. Hoewel we vanwege zijn verwantschap aan de ID4 en Enyaq grofweg weten wat we qua prestaties mogen verwachten, is dat officieel nog een mysterie. AutoWeek is echter getipt door een lezer die uit pure interesse naar de Q4 e-tron informeerde en vernam wat de keuzemogelijkheden en prijzen worden.

Het begint in eerste instantie bij € 48.500. Voor die prijs krijg je de Q4 e-tron met het kleinste accupakket, waarschijnlijk met een capaciteit van 52 kWh. Die versie heeft een 170 pk sterke elektromotor en komt 340 km ver met een volle accu. Dat is al met al bijna identiek aan de op één na goedkoopste Volkswagen ID4, al kost die grofweg € 6.000 minder. De meest vergelijkbare Skoda Enyaq is de 180 pk sterke Enyaq 60 en die is zo'n € 8.000 goedkoper. Let wel; het gaat in het geval van de Q4 e-tron om de waarschijnlijk dik aangeklede Launch Edition, dus bij later te introduceren uitvoeringen gaat de vanafprijs van de Q4 e-tron ongetwijfeld nog omlaag en slinkt het prijsverschil met de Skoda en de Volkswagen.

De tweede prijs die we in handen hebben, is die van de waarschijnlijk voorlopige topversie. Wederom gaat het dan om een flink aangeklede Launch Edition. Voor een prijs van € 65.500 krijg je de Q4 e-tron met een grotere accu - reken op 77 kWh - en met een 204 pk sterke elektromotor. De actieradius ligt bij deze versie op ruim 500 km. Klinkt bekend? Dat kan kloppen, de Volkswagen ID4 is met vergelijkbare cijfers leverbaar voor prijzen van € 47.290 tot € 60.240, afhankelijk van de gekozen uitvoering. De Skoda Enyaq ook, maar dan van € 47.780 tot € 61.760. In beide gevallen geldt dat je de maximale prijzen waarschijnlijk met de prijs van de Q4 e-tron moet vergelijken, aangezien je dan de Launch Editions naast elkaar hebt. Het prijsverschil tussen de Audi en zijn neven bedraagt dan dus pakweg € 4.000 tot € 5.000.

Ergens in de komende weken onthult Audi de Q4 e-tron en krijgen we dus als het goed is de bevestiging van deze prijzen en specificaties. Niet geheel verrassend wil de importeur dit nu nog niet bevestigen.