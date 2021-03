Prijzen Skoda Enyaq iV First Edition bekend

AutoWeek kan als eerste de prijzen melden van de First Edition-uitvoeringen van de elektrische Skoda Enyaq iV. De SUV wordt als tijdelijk leverbare First Edition natuurlijk riant aangekleed, al zijn de extraatjes zeker niet gratis.

De elektrische Skoda Enyaq iV was in Nederland al in twee smaken te bestellen. De instapper is de 180 pk sterke Enyaq iV 60 met 58 kWh accupakket en een prijs van € 40.780. Daarboven staat de iV 80 met 204 pk elektrohart en een 77 kWh accupakket die een prijs heeft van € 47.780. Beide types krijgen nu speciale First Edition-uitvoeringen.

First Edition

De Skoda Enyaq iV 60 First Edition heeft een prijs van € 49.950 en daarmee is -ie € 9.170 duurder dan de reguliere uitvoering. Daarvoor krijg je wel een boel uitrusting terug. Standaard is onder meet het 'Klimaat Pakket' dat verwarmbare voorstoelen, verwarmbare ruitenwissersproeiers en over drie zones gescheiden klimaatregeling bevat. Het 'Assistentie Pakket', met adaptieve cruisecontrol met Traffic Jam Assist en Side Assistis, is net als het Comfort Pakket en het Licht Pakket standaard. In het Comfort Pakket zit onder meer een inductielader en vermoeidheidsherkenning, terwijl het Licht Pakket led-matrixkoplampen, uitgebreide ledverlichting achter en koplampsproeiers omvat. Daarnaast krijgt de Enyaq iV 60 First Edition een achteruitrijcamera en parkeersensoren voor, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie, 20-inch lichtmetaal, een warmtepomp, een verwarmbaar stuurwiel met twee flippers om de mate van recuperatie te regelen én de mogelijkheid om met 100 kW te laden.

De Enyaq iV 80 First Edition heeft een prijs van € 61.760. Ten opzichte van de reguliere iV 80 zit ook deze First Edition riant in zijn spullen. Hij krijgt alle extraatjes van de iV 60 First Edition, aangevuld met een reeks pakketten. Zo krijgt de iV 80 First Edition het Sport Plus Pakket met onder meer Dynamic Chassic Control en progressieve stuurbekrachtiging, maar ook het Family Pakket dat een reeks usb-c-aansluitingen, een 230V-aansluiting en zonwering achter behelst.

De iV 80 First Edition krijgt ook het Comfort Plus Pakket en het Klimaat Plus Pakket met verwarmbare voorstoelen, een verwarmbare achterbank en een verwarmbare voorruit. De lijst gaat verder met het Licht Pakket, het Assistentie Plus Pakket en het Tansport Pakket. Daarnaast biedt de iV 80 First Edition 125 kW-laadmogelijkheid, een elektrisch inklapbare trekhaak en 21-inch lichtmetaal. Voor wie ook dit allemaal niet genoeg is, heeft Skoda alleen voor de Enyaq iV 80 de First Edition High-uitvoering bedacht. Die heeft een prijs van €64.890 en beschikt na alle voornoemde extra's ook nog eens over een 360 graden-camera, een head-up display, een panoramadak en zij-airbags achter.

De Skoda Enyaq iV First Editions zijn al te bestellen.