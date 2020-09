Skoda maakt prijzen Enyaq iV bekend

Met de Enyaq iV breekt er een nieuw tijdperk aan voor Skoda. Het is de eerste Skoda die puur met elektrische aandrijving leverbaar wordt. Nu is ook bekend welke prijs Skoda aan de begin deze maand onthulde Enyaq hangt. Instappen kan vanaf €39.990, daarmee bevestigt de Skoda de reeds eerder verkondigde voorlopige prijs. Voor die prijs krijg je de Enyaq iV 60 mee naar huis. Die heeft een 58 kWh-accupakket, waarmee de 180 pk sterke EV volgens de WLTP-cyclus een actieradius van 390 km heeft. Snelladen kan met 50 kW of optioneel met 125 kW en in dat laatste geval is in pakweg 40 minuten de accu van 10 naar 80 procent lading te brengen.

Een stap hoger in het aanbod staat de Enyaq iV 80. Die heeft een 78 kWh-accupakket aan boord, waarmee er uiteraard langer op één lading te rijden is. 510 km volgens WLTP, om precies te zijn. Ook laat de 80 met z'n 204 pk net even wat meer kracht op de achterwielen los. Vanzelfsprekend biedt ook deze versie snellaadmogelijkheden tot 125 kW. Daarbij is de Enyaq iV 80 bovenop de standaarduitrusting voorzien van zaken als een achteruitrijcamera en drive mode select. De prijs van de Enyaq iV 80 is minimaal €46.990.

De Enyaq iV 80 is per direct te bestellen, de lager in de markt staande Enyaq iV 60 wordt volgens Skoda naar verwachting half oktober meegenomen in de bestellijst. Later verschijnt er ook nog een échte instapversie in de vorm van de Enyaq iV 50, die het tot 340 km schopt op een acculading en een vermogen van 149 pk op de achterwielen loslaat. Bovenin het gamma volgt ook nog uitbreiding, met de Enyaq iV 80 (266 pk en vierwielaandrijving) en zelfs een heuse vRS-versie met 306 pk en vierwielaandrijving. Die laatste moet volgens Skoda in 6,2 seconden naar 100 km/h kunnen snellen. Voor zowel de 80 als de vRS geldt een WLTP-bereik van 460 km.