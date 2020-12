Volkswagen ID.4: prijs reguliere uitvoeringen

Net als bij de kleinere ID3 houdt Volkswagen de prijslijst van de ID4 vrij overzichtelijk. Waar het samenstellen van een Volkswagen tot nu toe een complete dagtaak was met tal van prijsopdrijvende opties en pakketten, is de ID4 er in vijf uitvoeringen. Die uitvoeringen zijn grotendeels ‘af’, losse opties zijn er bijna niet.

De uitvoeringen heten Life, Business, Family Tech en Max. Instapversie Life kost met € 47.290 weliswaar iets minder dan de reguliere 1st-versie, maar het scheelt maar € 50. Qua uitrusting lijken de twee als twee druppels water op elkaar. De 1st onderscheidt zich eigenlijk vooral op uiterlijk vlak en krijgt 20-inch lichtmetaal, zilverkleurige accenten en – van ons hoeft het niet – privacy glass mee. De Life doet het in plaats daarvan met 19-inch lichtmetaal en zwarte accenten. Bovendien wordt de koets standaard in één kleur uitgevoerd, al is een zwart dak ook hier leverbaar.

Tien in plaats van dertig kleuren

De Life wordt onder meer voorzien van een multimediasysteem met navigatie en een 10-inch touchscreen, climatecontrol met twee zones, adaptieve cruisecontrol en stuur- en stoelverwarming. Daarmee lijkt er weinig te klagen, maar toch zijn er wel verschillen. Zo is de Life de enige versie naast de instap-1st die het zonder de uitgebreide, adaptieve led-verlichting met een doorlopende ledbalk voor en 3D-effect achter moet doen. Ook is het de enige versie die geen achteruitrijcamera, keyless access (automatisch ontgrendelen en starten) en geen middenarmsteun achter meekrijgt. Bovendien is de sfeerverlichting hier in slechts tien kleuren instelbaar, terwijl de andere versies keuze bieden uit dertig kleuren.

Goed, dat laatste is misschien niet zo belangrijk, maar er zijn dus duidelijk wel verschillen. De Business (€ 51.240) heeft alle genoemde zaken wel en krijgt bovendien mooiere stoelbekleding met delen in kunstleer mee. De Family (€ 52.440) voegt daar een panoramadak (kan niet open), een extra zone voor de climatecontrol, geluiddempende zijruiten en een variabel in te delen bagageruimte aan toe.

De Tech-versie (€ 55.640) doet zijn naam eer aan en voegt meer autonome rijfuncties, een 360-graden-camera en een elektrische achterklep aan het geheel toe. Als mooie bonus krijg je elektrisch verstelbare en beter zittende massagestoelen voor en het grotere, 12-inch touchscreen op het dashboard.

Weinig opties

Topversie Max is met € 60.240 fors duurder dan de 1ST Max, die voor € 56.940 van jou kan zijn. Voor dat bedrag krijg je dan wel nog mooiere stoelen een sportpakket met ‘Dynamic Chassis Control’ en progressieve stuurbekrachtiging. Bovendien is de warmtepomp bij de Max standaard. Bij de andere uitvoeringen is die actieradiusvergrotende voorziening één van de weinige losse opties, met een prijs van € 1.258. Andere opties zijn een trekhaak (€ 868, 1.000 kg) en een ‘Exterieur Style Pakket’, dat de auto voor € 630 van de tweekleurige koets en zilverkleurige accenten voorziet. Over het exterieur gesproken: ‘Scale Silver’ en ‘Moonstone Grey’ (foto's bovenaan) zijn de ‘kleuren’ die wel op de reguliere versies, maar niet op de 1st leverbaar zijn. Ze komen in aanvulling op het geel, blauw, donkergrijs en wit dat we al kenden.

Net als bij de 1st-edities staat de aandrijflijn vooralsnog vast. Voorlopig krijgt elke ID4 de elektromotor van 204 pk en een accupakket van 77 kWh mee, goed voor een theoretisch bereik van dik 500 km. In de toekomst wordt de keuze nog wel uitgebreid met minimaal vijf accu/motorcombinaties. De uiteindelijke basisversie wordt de City met een accupakket van 52 kWh en een actieradius van 340 km. Die variant wordt begin 2021 in het gamma opgenomen. De topversie is ook al aangekondigd: een vierwielaangedreven, tweemotorige variant met een hoger trekgewicht en dik 300 pk.

De grotere ID4 doorloopt hetzelfde introductietraject als kleine broer ID3. Ook daar begon het met 1st-versies, zij het in drie in plaats van twee smaken. Later volgden reguliere types. De ID3 is al in Nederland gespot in reguliere trim, bij de ID4 duurt dat waarschijnlijk tot volgend jaar.

Prijzen Volkswagen ID4: