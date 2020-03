Audi Q3 en Q3 Sportback ook weer met handbak

Sinds de tweede helft van 2019 waren de Q3 en de Q3 Sportback in alle gevallen uitgerust met Aud's S tronic-transmissie, een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Vanaf nu is er één motorversie die ook met een handgeschakelde zesbak is te krijgen. Slecht nieuws voor wie hoopt op een handgeschakelde RS-versie: de nieuwe variant opereert aan de andere kant van het vermogensspectrum.

Het is de 150 pk sterke 35 TFSI die voortaan weer met een handbak is te krijgen, een optie die vorig jaar van de prijslijst verdween. Wie stevig doorpookt, moet de instap-Q3 in 9,6 tellen op een snelheid van 100 km/h kunnen krijgen. De topsnelheid ligt op 204 km/h en wie rustig aan doet, zou volgens Audi een gemiddeld verbruik van 5,7-5,9 l/100 km moeten kunnen scoren.

Audi levert de Q3 en Q3 Sportback 35 TFSI met handbak in combinatie met de bekende uitrustingsniveaus Pro Line, Business Edition en S Edition. De Q3 35 TFSI Pro Line wisselt vanaf € 45.660 van eigenaar en daarmee ligt de instapprijs van de Q3 voortaan € 2.710 lager dan voorheen. De Business Edition en S Edition wisselen in combinatie met de handgeschakelde 1.5 vanaf respectievelijk € 46.090 en € 48.580 van eigenaar. Liever de Q3 Sportback met de nieuwe motor- en bakcombinatie? Reken voor de Pro Line, Business Edition en S Edition dan prijzen van achtereenvolgens € 48.610, € 49.040 en € 51.530.

Q3 Sportback

Meer nieuws heeft puur betrekking op de Q3 Sportback. Tot op heden was die auto in tegenstelling tot de reguliere Q3 niet met 190 pk sterke 40 TFSI te krijgen, maar die motorversie is nu ook beschikbaar voor de Q3 Sportback. De 2.0 is altijd gekoppeld aan de S-tronicautomaat met 7 verzetten, een bak die het vermogen over alle vier de wielen verdeelt. Uitgevoerd als Pro Line kost de Q3 Sportback 45 TFSI € 61.040. Voor de Business Edition en S Edition vraagt Audi € 61.470 en € 63.960.