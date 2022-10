Audi viert met Edition 10 years verjaardag van RS Q3

Niet alleen de Jaguar F-Type, maar ook de Audi RS Q3 ging voor het eerst in productie in 2013. Daarom lanceert Audi nu de RS Q3 Edition 10 years, die de tiende verjaardag van Audi's kleinste RS-SUV luister moet bijzetten. Dat doet het merk door een tot 555 exemplaren gelimiteerde RS Q3 van een aantal unieke kenmerken te voorzien. Dat begint bij de wielen, die onder de 'Edition 10 years' altijd 21 inch meten en een uniek ontwerp meekrijgen. Voor de koets van het verjaardagscadeautje kan de Audi-klandizie kiezen uit twee tinten grijs. 'Dew Silver matte effect' was sinds het begin van dit jaar al leverbaar op de RS Q3, het metallic 'Chronos Grey' is nieuw en uniek voor de Edition 10 years.

Dat laatste geldt ook voor de koolstofvezelafwerking die je vindt op de achterkant van de voorstoelen. Voor de verdere aankleding van de Edition 10 years had Audi weinig inspiratie over: net als de vorige week gepresenteerde TT RS Iconic Edition krijgt de RS Q3 allerhande zwarte accenten aangemeten. Ook tint Audi de koplampen van de compacte performance-SUV. Zowel motorisch als qua onderstel liet Audi de RS Q3 voor de Edition 10 years ongemoeid. Dat betekent dat de auto - net als de RS Q3 van tien jaar geleden - het doet met een geblazen vijfpitter onder zijn motorkap. Waar dat blok in 2013 goed was voor 310 pk, stuurt het in de huidige tweede generatie RS Q3 400 pk richting het asfalt via alle vier de wielen.

Wat de Edition 10 years in Nederland gaat kosten, is nog niet duidelijk. In Duitsland is-ie vanaf eind deze maand te bestellen, voor een meerprijs van €5.990 ten opzichte van een reguliere Q3. Zowel de reguliere Q3 als de Q3 Sportback zijn in de gelimiteerde trim te bestellen.