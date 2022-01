'Audi E-tron gaat Q8 e-tron heten'

Wat naamgeving betreft is de Audi E-tron tegenwoordig een vreemde fladder. Het is de enige auto van Audi waarvan de naam feitelijk een motoraanduiding is. Toen Audi de E-tron op de markt bracht, was het echter de eerste volledig elektrische auto van het merk, een auto die bij Audi de poort open wrikte voor de komst van een hele reeks elektrische modellen. Inmiddels is 'e-tron' - de naam die ooit aangaf dat je met een plug-in hybride van het merk te maken had - waarmee Audi aangeeft dat je een elektrisch model voor je hebt. We kennen de Q4 e-tron en E-tron GT en daar komen er binnenkort een heel stel bij. Voor Audi lijkt het tijd om de simpelweg E-tron geheten elektrische SUV om te dopen tot Q8 e-tron.

Eind dit jaar stelt Audi de Q6 e-tron voor, een nieuwe elektrische SUV die de eerste Audi wordt die op het Premium Platform Electric (PPE)-platform staat. Die SUV wordt een technisch broertje van de elektrische Macan die Porsche in de ontwikkelingskamers heeft staan. Die Q6 E-tron wordt een maatje kleiner dan de E-tron geheten SUV, maar om de plaatsing van de E-tron SUV in Audi's gamma duidelijk te maken, lijkt het omdopen van de auto tot Q8 E-tron geen gekke keuze.

Audi voert later dit jaar een facelift door op de E-tron en diens Sportback-broer en dat lijkt een goed moment om de naamswijziging door te voeren. Ongetwijfeld neemt Audi bij die bijpuntsessie ook de techniek van de SUV's onder de loep, al verbeterde Audi niet lang geleden al de prestaties van de auto's. Later dit jaar weten we of de E-tron daadwerkelijk Q8 E-tron gaat heten.