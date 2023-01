Audi Activesphere Concept: autonoom en 600 kilometer bereik

Rijden we binnen nu en een paar jaar allemaal volledig autonoom? Waarschijnlijk niet. Veel merken zetten de ontwikkeling van de autonome auto waarmee je zonder handen aan het stuur je je een weg door het automobiele leven kunt wanen op een lager pitje, maar Audi bijt zich er juist dieper in vast. In 2021 tilde de fabrikant uit Ingolstadt de eerste twee studiemodellen op het podium: de Skysphere en de Grandsphere. In april 2022 volgde de Audi Urbansphere, in tegenstelling tot zijn broertjes geen luxueuze elektrische coupé en cabriolet of topsedan, maar een elektrische ruimtereus. Audi heeft de Sphere-smaak te pakken en komt nu met een vierde telg: de Activesphere Concept.

Leuk, dat ge-Sphere. Maar wat bedoelt de Duitse autofabrikant daarmee? De Sphere-concepts weerspiegelen Audi’s visie op een toekomst waarin autonoom elektrisch vervoer centraal staat en dat betekent logischerwijs dat er bij de ontwikkeling van de studiemodellen veel aandacht is besteed aan het interieur en de mogelijkheden daarin. Zo ook bij deze Audi Activesphere Concept, maar eerst de verpakking. Dat is bij de Activesphere Concept misschien nog wel relevanter dan bij de eerdere toekomstvisies.

Design

Audi zegt tegen AutoWeek dat het bij de Activesphere Concept van het exterieur in dezelfde mate een experience heeft willen maken als het interieur. Waarover hebben we het dan? In ieder geval over een model dat hoog op zijn poten staat, maar een SUV traditionele SUV is het geenszins. De Audi Activesphere Concept is een 4,98 meter lange cross-over met een sterk aflopende daklijn. Hij laat zich wat vorm en lengte betreft wellicht het beste omschrijven als aan een futuristische Audi A7 Sportback die is overgoten met de designtaal van de Audi A6 e-tron Concept en A6 Avant e-tron Concept, maar dan wel een die hoog op zijn poten staat. Een 'Sportback Allroad' dus, zo je wilt. Wie de Grandsphere Concept nog op zijn netvlies heeft staan, ziet ongetwijfeld grote overeenkomsten tussen de vormgeving van die auto en deze Activesphere Concept.

De bodemvrijheid van de 2,07 meter brede aandachtstrekker bedraagt 20,8 meter, maar is met 4 centimeter te vergroten en met eenzelfde aantal centimeters te verlagen. De wielbasis van Audi’s toekomstvisie bedraagt 2,97 meter, al valt dat door de 22-inch lichtmetalen wielen niet eens zo op. Die wielen zijn in staat zich tijdens avonturen naast het asfalt te openen voor betere koeling. Op de weg sluiten ze weer voor een betere stroomlijn.

De Activesphere Concept heeft rondom opvallend glaswerk. De voorruit duikt ver naar voren waardoor de snuit langer lijkt dan hij daadwerkelijk is. We zien ruiten onder aan de portieren en waar je normaliter Audi’s Singleframe-grille vindt, zit een gelijkvormig glazen deel waardoorheen inzittenden volgens Audi kunnen zien wat zich voor de auto afspeelt.

Verder heeft Audi Activesphere Concept achterportieren die ‘verkeerd om’ openen. Zogenoemde suicide doors dus. Nog opvallender is de bilpartij van het studiemodel. Met een druk op de knop schuiven onder meer de achterruit omhoog en de achterklep omlaag. Jawel, de Audi Activesphere Concept is niet alleen een liftback, maar ook een pick-up!

Interieur

De Audi Activesphere Concept heeft een relatief futuristisch binnenste, al lijkt de vormgeving ondergeschikt aan de functie. Rijd je zelf in de Activesphere? Dan heb je een stuurwiel voor je neus. Dat stuurwiel zelf is uiteraard geen conventioneel rond exemplaar - we hebben het immers over een concept-car - maar is behoorlijk vierkant van vorm. Zet je de Activesphere Concept in autonome modus, dan verdwijnen het stuurwiel en de pedalen. Tot zover niets dat je nog niet eerder hebt gezien bij de Sphere-modellen. Interessanter is de manier waarop je de functies van de auto aanstuurt. Alle vier inzittenden hebben namelijk de beschikking over een augmented reality-bril. Zit je voorin, dan kijk je via je VR-bril in het virtuele luchtledige dat wordt opgevuld met informatie over bijvoorbeeld het verkeer, maar er is meer. In de digitale wereld die je via de bril krijgt voorgeschoteld, kun je ook - met je handen draaiend in niets dan lucht - de klimaatregeling bedienen. Even vooraf een kijkje nemen op de plaats van bestemming? Dat is eveneens mogelijk.

Audi zegt niet wanneer het dergelijke zaken daadwerkelijk in productie neemt, maar speelt met futuristische middelen om te laten zien waarmee je onder meer je tijd kunt vullen als je niet actief aan het rijden bent.

Techniek

Net als de eerdere Sphere-studiemodellen van Audi en net als vooruitblikken als de Audi A6 e-tron Concept en A6 Avant e-tron Concept staat de Activesphere Concept op het Premium Platform Electric (PPE). Die door Porsche en Audi samen ontwikkelde basis biedt de showauto een 100-kWh accu en twee samen 442 pk en 735 Nm sterke elektromotoren. Audi spreekt van een elektrische actieradius van meer dan 600 kilometer, al is dat interessanter in het licht van de productiemodellen die daadwerkelijk op het PPE-platform komen te staan. Het PPE-platform maakt gebruik van 800v-technologie en kunnen auto's op die basis behoorlijk snel laden. Audi noemt voor de Activesphere Concept van een laadvermogen van 270 kW.