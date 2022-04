Audi Urbansphere Concept: ruimtelijke toekomstvisie

Audi presenteert een bakbeest van een studiemodel. Maak kennis met de Urbansphere Concept, de derde en laatste van een drietal Sphere-studiemodellen waarmee Audi zijn visie op met name beleving in de auto weergeeft.

Met de presentatie van de Urbansphere Concept sluit Audi een reeks studiemodellen af, waarvan de eerste twee vorig jaar werden onthuld: de Skysphere en de Grandsphere. Die eerste was een autonome en elektrische coupé en cabriolet in één, de Grandsphere weerspiegelde Audi's visie op een elektrische en autonome toplimo. De Urbansphere Concept is specifiek gericht op gebruik in de stad, maar is zeker geen stadsauto volgens de bekende receptuur.

De Audi Urbansphere Concept is met zijn lengte van 5,51 meter en breedte van 2,01 meter namelijk een eersteklas bakbeest. De wielbasis van het gevaarte bedraagt maar liefst 3,4 meter. Tussen de voor- en achterwielen van Audi's nieuwste studiemodel kun je dus een Kia Picanto parkeren. Wat de Urbansphere gemeen heeft met zijn Sphere-voorgangers? Net als die twee concept-cars weerspiegelt de Urbansphere Audi's visie op een toekomst waarin autonoom elektrisch vervoer centraal staat. Er is dus grote nadruk gelegd op het interieur, maar dat neemt niet weg dat ook het uiterlijk van de Urbansphere interessant is.

Het front van de Urbansphere wordt gekenmerkt door platte elementen waarin de led-dagrijverlichting is verwerkt. De daadwerkelijke koplampen zijn verweven met de gigantische grille, die zijn traditionele functie heeft verloren. In dit immense paneel zitten twee horizontale strepen die als koplampen fungeren. Deze led-elementen vormen samen met de zilverkleurige stroken boven en eronder een verwijzing naar de bekende Single Frame-grille van Audi. Het paneel is verder in staat met lichtsignalen te communiceren met de buitenwereld. Zo kan de Urbansphere er onder meer richting mee aangeven of een waarschuwing geven. Van opzij bezien zaait de Urbansphere enige twijfel. Is het een SUV of een MPV? Een beetje van beide. Doordat de voorruit van het studiemodel ver voorbij de A-stijl loopt, lijkt de motorkap van opzij optisch langer dan hij is. Ook heeft Audi de 1,78 meter die de concept-car hoog is trachten te verdoezelen door de boven- en onderkant van de auto donkerder uit te voeren. Aan de achterzijde zien we - net als voorop - platte led-units en een groot paneel waarop de Urbansphere visuele signalen kan toveren.

Interieur

Zoals gezegd is de verpakking interessant, maar niet het belangrijkste van de Urbansphere. Dat is zijn binnenste, dat zich achter de suicide doors schuilhoudt. Net als zijn Sphere-broertjes moet de auto in staat zijn om geheel autonoom (niveau 4) zijn weg door het verkeer te vinden. In autonome modus verdwijnt het stuurwiel - in theorie - in het dashboard. Over de gehele breedte van het met huislijke materialen als hout en wol afgewerkte binnenste loopt een display voor allerhande digitaal vermaak, al zit je achterin het meest riant. Hier heeft Audi twee uitgebreid verstelbare captain seats geplaatst, van waaruit je naar een gigantisch oled-scherm voor je kunt kijken, dat daarvoor uit het dak omlaag komt. Fijn om een film op te kijken of om een virtuele vergadering te houden. De achterpassagiers kunnen zich van de voorste inzittenden én van elkaar afscheiden. Zo kunnen de houten panelen rond de hoofdsteunen draaien voor net wat meer privacy. Durf je het toch aan om met elkaar in gesprek te gaan, dan kunnen de voorstoelen - in autonome modus - naar de achterpassagiers worden gedraaid. Meer verwennerij komt in de vorm van een heus watertapje dat zich uit de bodem van de auto laat toveren.

Aandrijflijn

Hoewel de Urbansphere echt toekomstmuziek is, is de techniek van het studiemodel vrij concreet. De gigant zetelt namelijk op het PPE-platform. Dat is de nieuwe modulaire EV-basis van Audi en Porsche, die je in de toekomst ook onder de elektrische Porsche Macan en de Audi A6 e-tron en Q6 e-tron zult vinden. In de Urbansphere zit een maar liefst 120 kWh groot accupakket, goed voor een theoretische actieradius van meer dan 750 kilometer. Twee elektromotoren leveren de kolos een systeemvermogen van 400 pk en 695 Nm op.

Gaat deze Urbansphere in productie? Waarschijnlijk niet. Als er al iets van overblijft, zul je daar in Europa waarschijnlijk weinig van merken. Audi zegt de Urbansphere namelijk te zien als een autonoom vervoermiddel voor in drukke Chinese metropolen. Het is dan ook niet voor niets dat Audi voor de vormgeving van zowel het interieur als het exterieur nauw heeft samengewerkt met zijn Chinese designstudio's en daarbij de voorkeuren van de Chinese consument heeft meegenomen.