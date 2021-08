Audi Skysphere Concept: meerdere identiteiten

Studiemodellen zijn er in talloze soorten en maten. De Skysphere Concept waar Audi nu digitaal het doek van heeft getrokken, is in meerdere opzichten een bijzondere. Niet in de laatste plaats omdat de meervoudige toekomstvisie meer dan slechts één set buitenmaten heeft.

Waar sommige studiemodellen overduidelijk een concrete vooruitblik zijn op een nieuwe auto die enkele jaren later op de markt verschijnt, zijn andere concept-cars weer extravagante designstudies die in meer of mindere mate flarden van nieuwe designelementen laten zien. Audi heeft een drietal studiemodellen in het vat zitten die niet direct een voorbode zijn van nieuwe productiemodellen, maar die meer laten zien dan slechts een stel nieuwe lijnen. De Audi Skyphere Concept is de eerste van die drie nieuwe showauto's en geldt als een van Audi's extravagante visies op 'beleving'.

In het geval van de Skysphere Concept gaat het niet puur en alleen om de beleving van het rijden zelf, zo zegt Audi. Minstens zo belangrijk is hoe je als bestuurder of passagier meerijden in het model beleeft. Inderdaad, ook op de bestuurdersstoel kun je meerijden. De Skysphere Concept is namelijk een open tweezitter die je zelf kan besturen, maar die je ook volledig autonoom (niveau 4) van A naar B moet kunnen brengen. Althans, op papier. Met de Skysphere laat Audi zien hoe het het binnenste van een dergelijk zelfrijdende auto vorm zou kunnen geven. Het interieur - waar we straks dieper op ingaan - kent namelijk twee standen en heeft dus twee ontwerpen. Opvallend genoeg geldt dat voor de complete auto.

De Audi Skysphere is een volledig elektrische roadster met softtop die 4,94 meter lang is in de Sport-mode, de stand waarin je als bestuurder de auto zelf in letterlijke zin in goede banen leidt. Zet je je de luxueuze GT in de autonome Grand Touring-stand, dan rekt het model zich met 25 centimeter uit tot een lengte van 5,19 meter. Daarbij worden de overhangen niet groter, het is namelijk de afstand tussen de voor- en achteras die met 25 centimeter wordt vergroot. Dat levert je extra beenruimte op. De Skysphere Concept staat in GT-modus daarnaast één centimeter hoger op zijn poten voor net dat vleugje extra veercomfort.

Interieur

Achter de naar achteren toe openslaande portieren houden zich twee interieurs schuil. Audi geeft een indruk van wat er in theorie mogelijk is met het binnenste van een auto die ook geheel zelfstandig zijn meters kan maken. In Grand Touring-modus fungeert het gehele dashboard als 1,42 meter breed display. Videobellen, films kijken, websites bezoeken: het kan allemaal. De aanraakgevoelige knoppen voor de klimaatregeling zijn in deze stand weggewerkt in de deurpanelen. Geen studiemodel zonder hip materiaalgebruik en dus spreekt Audi van spul als microvezelstof, eucalyptushout en synthetisch leer.

Zet je de Skysphere in Sport-modus, dan klapt het stuurwiel van onder het dashboard naar je toe. Het geheel voor de bestuurder komt de bestuurder daarbij in letterlijke zin tegemoet, ook de displays schuiven namelijk naar voren. De pedalen, die zich in autonome modus in de vloer verborgen hielden, komen ook tot je beschikking. Complex, maar in een studiemodel is het natuurlijk best op zijn plek.

Design

Audi stelt de Skysphere Concept voor tijdens de Monterey Car Week in Pebble Beach, een exclusief autofeestje waar het ook de Horch 853 heeft staan die als inspiratie voor het model heeft gediend. Horch werd in 1904 opgericht en de merknaam Audi vloeide daar in de jaren 20 van de vorige eeuw min of meer uit voort. Horch-stamvader August Horch verloor de rechten op het gebruik van zijn eigen naam en vertaalde die vervolgens in het Latijn naar 'Audi'. In 1928 werden Audi en Horch samen met DKW en Wanderer samengevoegd onder de noemer Auto Union. Nadat Auto Union in het bezit kwam van Volkswagen ging uitgerekend Daimler-Benz er met de merknaam Horch vandoor. Sinds de jaren 80 zijn de rechten van de naam Horch weer in handen van Audi. Er gaan al tijden geruchten dat Audi van Horch wil maken wat Maybach van Mercedes-Benz is. Het wordt geen submerk, zegt Audi tegen AutoWeek, al valt een A8 Horch-achtige dus nog niet uit te sluiten.

Hoewel de Horch als inspiratie heeft gediend, is daar naast aan het formaat van de Skysphere Concept niets van te zien. Audi pakt behoorlijk uit en geeft het studiemodel achter de hoofdsteunen een glazen achterdek dat er visueel in overloopt. Een traditionele grille heeft de Skysphere niet, al vind je voorop het studiemodel wel een zilverkleurig frame dat naar Audi's bekende Single Frame-grille verwijst. Het geheel is gelardeerd met opvallende ledjes die kunnen pulseren. Ook het Audi-logo is verlicht. Het achterste van de Skysphere is tevens bezaaid met ledjes die zijn ondergebracht in het rechte deel van de bilpartij.

Techniek

Het zal je niet verbazen dat een spannende vooruitblik op toekomstig blik geen verbrandingsmotor meer heeft. Ook in de Skysphere vind je een volledig elektrische aandrijflijn. Die bestaat uit een 632 pk en 750 Nm sterke elektromotor die op de achteras is geplaatst. Die elektro-unit helpt de 1.800 kilo wegende Skysphere in slechts 4 seconden aan een snelheid van 100 km/h. Voor een zo gunstig mogelijke gewichtsverdeling bevinden de accu's zich achter het passagierscompartiment, waardoor zo'n 60 procent van het wagengewicht op de achteras leunt. Audi spreekt van een zo'n 80 kWh groot accupakket waarmee de Skysphere in autonome modus meer dan 500 kilometer af moet kunnen leggen.

De Skyphere is uiteraard afgetopt met technologie die je bij een dergelijk uithangbord van de technische kennis en kunde van een autofabrikant kunt verwachten. De toekomstvisie heeft steer-by-wire-technologie en dat betekent dat er geen fysieke verbinding meer is tussen het stuurwiel en de wielen. Zaken als de draaiweerstand van het stuur en de mate van directheid kun je dan ook zelf bepalen. Audi voorziet de slechts 1,23 meter lage Skysphere verder van adaptieve luchtvering, een meesturende achteras en 23-inch grote, dichte wielen.

Gaan we dit allemaal terugzien op productiemodellen van Audi? Welnee. De Skysphere Concept en de nog te onthullen Grandsphere en Urbansphere (2022) laten wel zien hoe Audi de toekomst van luxueuze modellen voor zich ziet. Mogelijk sijpelen bepaalde designelementen en ideeën die in dit model naar voren komen door naar productiemodellen, maar neem het één en ander in ieder geval met een stevige korrel zout.