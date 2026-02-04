Audi A5 zou straks zomaar Audi A4 kunnen gaan heten

Als er een merk is dat wat nomenclatuur betreft zelden langdurig weet wat het wil, dan is het Audi. In 2017 introduceerde het een systeem waarbij motoraanduidingen als 2.0 TFSI plaats moesten maken voor aanduidingen als '40 TFSI'. Dat systeem bestaat niet meer. De A- en de Q- in modelnamen staan nog wel altijd voor achtereenvolgens lage modellen en SUV's of cross-overs, maar de getallen die erachter staan, wisselden in Audi's beleid enkele jaren geleden van betekenis. Zo zouden de oneven cijfers voorbehouden blijven een modellen met verbrandingsmotoren, de even cijfers zouden op hun beurt geplakt worden op elektrische modellen. De Audi A4 werd bij zijn generatiewissel omgedoopt tot Audi A5. De opvolger van de Audi A6 - met verbrandingsmotoren dus - heet echter toch weer A6 en niet A7. Begin 2025 werd duidelijk dat het kort daarvoor aangekondigde nieuwe namenbeleid niet zou doorgaan, met als gevolg dat de A5 nu juist de enige Audi is die 'verkeerd' heet. Dat foutje zet Audi straks misschien wel recht.

Tegen het Australische Drive zegt Audi's topman Gernot Döllner dat het denkbaar is dat modelnaam A4 terugkeert naar Audi's concurrent voor de Mercedes-Benz C-klasse en BMW 3-serie. Of dat al bij de facelift van het huidige model of bij de uiteindelijke vervanging ervan gaat gebeuren, moet nog blijken. Als Audi het omdopen van de A5 Limousine en A5 Avant tot A4 Limousine en A4 Avant bewaart tot de generatiewissel, moet je nog jaren daarop wachten.

Om Audi's bizarre beleid wat naamgevingen betreft verder te illustreren: de Audi Q8 met verbrandingsmotoren heeft technisch niets te maken met de elektrische Q8 e-tron die ernaast werd gevoerd. Die inmiddels ter ziele gegane elektrische SUV was niets anders dan een omgedoopte E-tron. En ben je toevallig bekend met AUDI? Nee, onze Caps Lock-knop is niet blijven hangen. AUDI is een nieuw merk van Audi dat het vooralsnog enkel in China voert. Verder staat Performance in de naam van elektrische auto's bij Audi niet voor meer vermogen, maar voor een grotere actieradius dan die van versies zonder die toevoeging in de naam. Meer opmerkelijkheden: de Audi A5 Limousine is feitelijk een Sportback, hij heeft immers een achterklep waarbij de achterruit mee omhoog gaat bij het openen. Van de Audi A5 voert Audi in China een versie die A5 L Sportback heet. Die is langer dan onze A5 en heeft ook een grote vijfde deur. Die variant staat in China naast de A5 L en dat is wél een sedan. Zijn we er nog?