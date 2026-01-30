Audi RS5 wordt plug-in hybride

Een grote verrassing is het niet, maar nu is de bevestiging er (zo goed als). De nieuwe Audi RS5, de wezenlijke opvolger van de RS4, is een plug-in hybride.

Haast op de dag af een jaar geleden lieten we je beelden zien van de nieuwe Audi RS5, nog stevig ingepakt met camouflagemateriaal. Sindsdien is het vrij stil gebleven op dit gebied, maar daar komt nu verandering in. Audi lijkt zijn mond voorbij gepraat te hebben in een inmiddels aangepaste post op LinkedIn, waarin men eerder nog sprak over de komende RS5 en dat 'Audi's eerste performance plug-in hybride' noemde. Bij Carbuzz waren ze op tijd met een screenshot van het bericht. Het stond er echt, zo meldt bijvoorbeeld ook het gerenommeerde medium Motor1.

Zoals gezegd is het geen grote verrassing. Vorig jaar stelden wij ook al: "In tegenstelling tot concurrent Mercedes-AMG C63 gaat de RS5 mogelijk nog niet aan de vierpitter. Wel vermoeden we dat, zelfs als de V6 blijft, hij het niet alleen doet, maar bijval krijgt van een elektromotor." Dat laatste is dus nu wel zeker, nu is het alleen nog de vraag welke krachtbron het gros van het werk doet. Daarvoor zetten we vooralsnog in op een V6. Audi heeft ongetwijfeld ook wel door dat de overstap van een V8 naar een vierpitter door concurrent Mercedes-Benz niet echt lekker is gevallen bij het grote publiek.