Andere prijzen en meer fysieke knoppen voor Audi A5

Advanced Edition verdwijnt

Audi A5 Avant
Jan Lemkes

De basisversie van de Audi A5 wordt duurder, terwijl duurdere versies juist goedkoper worden en de Advanced Edition verdwijnt. Belangrijker: de A5 krijgt fysieke knoppen op het stuur!

De Audi A5 verscheen halverwege 2024 als opvolger van de A4. De vijfdeurs liftback en Avant verschenen aanvankelijk alleen als mild-hybride inclusief vrij heftige S5, maar die versies werden in september 2025 alweer geschrapt. Sindsdien is de A5 in Nederland altijd een plug-inhybride met 299 of 367 pk vermogen, of zoals Audi zegt 220 of 270 kW.

Die plug-ins zijn er tot op heden als Pro Line, Advanced Edition, S Edition en S Edition Competition, waarbij laatstgenoemde de 270 kW-variant is. Eerst het slechte nieuws: de Pro Line wordt duurder. Je rijdt een A5 nu vanaf €57.990, 500 euro meer dan voorheen. Daarna wordt het nieuws echter snel beter. De S Edition kost nu namelijk nog ‘maar’ €59.490, precies wat Audi eerder voor een Advanced Edition vroeg. Die Advanced wordt dan ook geschrapt, waarmee er voor iedere carrosserievariant in totaal vier uitvoeringen overblijven. De totale prijslijst, inclusief een directe vergelijking met de voorganger (onder ‘2025’), vind je hieronder.

Prijslijst Audi A5 Limousine en Avant, 2025 vs. 2026

A5 Limousine20252026
220 kWPro Line€ 57.490€ 57.990
Advanced Edition€ 59.490-
S Edition€ 61.490€ 59.490
270 kWS Edition Competition€ 71.990€ 67.990

 

A5 Avant20252026
220 kWPro Line€ 59.490€ 59.990
Advanced Edition€ 61.490-
S Edition€ 63.490€ 61.490
270 kWS Edition Competition€ 73.990€ 69.990
Audi A5 Limousine

Audi A5 Limousine

Andere wijzigingen

Naast prijslijstwijzigingen zijn er ook wijzigingen aan de Audi A5 zelf. Zo krijgt hij een nieuw stuurwiel met fysieke knoppen, waar we overigens helaas nog geen foto’s van hebben. Na Volkswagen en Mercedes lijkt nu ook Audi vastbesloten om een einde te maken aan die overdaad aan sliders op het stuur. Verder zijn de functies van Android Auto en Apple Carplay mooier en dieper in het MMI-systeem geïntegreerd en kan je je smartphone nu naar verluidt zelfs op het optionele ‘passenger display’ spiegelen.

Audi A5 Avant

Het pakket assistentiesystemen van de A5 wordt ook uitgebreid, bijvoorbeeld met een grootlichtassistent. De standaarduitrusting krijgt er een ‘Digital Key’ en ‘Keyless entry’ bij, er zijn nieuwe wiel-designs en Audi biedt nu een Premium-pakket aan. Dat kost €1.490 en brengt een S line-interieur met sportstoelen en elektrische stoelverstelling met geheugen naar je A5.

Audi A5 Avant

Audi A5 Avant

Lastig voor de occasionkoper

In december 2024 waren er overigens soortgelijke prijslijstwijzigingen voor de A5. Ook toen werd de standaarduitrusting uitgebreid, ging de vanafprijs omhoog en werden duurdere versies juist goedkoper. Voor wie een huidige A5 als jonge occasion overweegt, is het dan ook in toenemende mate belangrijk om op te letten met welke jaargang en uitvoering je precies van doen hebt. Het uitzoeken van een gebruikte A5 was toch al lastig, omdat de ‘oude’ A5 als Sportback, Coupé en Cabrio niet de directe opvolger is van de nieuwe. De goedkoopste A5 van de huidige lichting kost in ons occasionaanbod momenteel €45.950, voor een auto uit 2024 met nog de mild-hybrid-aandrijflijn.

Audi Audi A5

