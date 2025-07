Omdat de zomer voortduurt en we nog immer in een uitgelaten stemming verkeren, blijven we deze week bij het onderwerp van de vorige aflevering van Op zoek naar: een fijne coupé. We bekijken een Volvo C70, Peugeot 407 Coupé en een Audi A5.

Terugkerend commentaar van jullie kant: de vraagprijzen van occasions blijven fors. Daarom ditmaal een grotere coupé voor minder geld. Je zit dan wel vast aan een oudere tweedeurs, maar wellicht hebben Audi A5, Peugeot 407 en Volvo C70 voor (sommigen van) jullie wel net zoveel aantrekkingskracht als de Alfa Romeo Brera, BMW 2-serie Coupé en/of de Toyota GT86 van vorige week. Met €8.000 gaan we op pad.

Audi A5 Coupé 2.0 TFSI 180 pk Pro Line aut. - 2009 - 226.277 kilometer - €7.745

Toen Audi in 2007 de A5 uitbracht, waren de meningen unaniem: een schitterende auto. Hij was er in veel verschillende motorische en uitrustingsvarianten en er kwamen een cabriolet en een vijfdeurs. Maar … de introductie viel ook zo’n beetje samen met de technische malaise waarin de Volkswagen Group destijds verkeerde en waaraan de A5 volop deelnam. Het model kreeg al snel naam als money pit en viel na verloop van tijd in handen van lieden die meer voor de looks dan voor het onderhoud gingen. Dat maakt de aanschaf van een gebruikte A5 tot een zeker risico en noopt tot het regelen van garantie. In de advertentie van deze Audi A5 komt het woord ‘garantie’ helaas niet voor, maar we zien toch positieve aanknopingspunten. Zo is deze Italiaanse import uit 2009 sinds 2012 in ons land en heeft sindsdien maar één eigenaar gehad die er goed voor zorgde: foto’s van het instructieboekje tonen onderhoud bij Audi-dealer en -specialist aan, met bij 104.568 kilometer een motorrevisie (zuigers en distributie).

Dan de auto zelf. Alhoewel (deels) gebaseerd op de A4 heeft de A5 een eigen gezicht, afkomstig uit de pen van Walter de’Silva, die naam maakte met de Alfa Romeo 156. De A5 is vanbuiten zowel dik als elegant. Binnenin gaat het er minder frivool aan toe. Hier zijn de overeenkomsten met de A4 duidelijker, inclusief diens bouwkwaliteit en het gebruik van mooie materialen. De 70-XXL-8 is de zogeheten Pro Line en daardoor lekker aangekleed: navigatie, xenonverlichting, cruise- en climatecontrol, verwarmbare ruitensproeiers, zonnescherm voor de achterruit, gedeeltelijk leren bekleding, elektrisch verstelbare voorstoelen, regen- en parkeersensoren en een elektrische achterklep zijn zaken die op een comfort-coupé eigenlijk niet mogen ontbreken en zijn daarom dus aanwezig. Met 180 pk kom je motorisch evenmin tekort, maar de besturing is te licht en te afstandelijk om er een echte bochtenridder à la BMW 3/4-serie Coupé van te maken. Ook voorwielaandrijving en automaat doen een meer comfortabele dan sportieve duit in het zakje, de lage zit ten spijt.

Signalement

Merk Audi

Type A5 Coupé 2.0 TFSI 180 pk Pro Line aut.

Bouwjaar mei 2009

Kilometerstand 226.277

Vraagprijs €7.745

Waar te koop? Occasiondealer ‘t Gooi, Kortenhoef

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.984 cc, turbo

Max. vermogen 132 kW/180 pk bij 4.000 tpm

Max. koppel 320 Nm bij 1.500 tpm

Leeggewicht 1.460 kilo

Bagageruimte 455 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.500 kilo

Gem. verbruik 1:14,1 (NEDC)

0-100 km/h 8,1 s

Topsnelheid 226 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Peugeot 407 Coupé Féline 3.0-24V - 2007 - 151.839 kilometer - €7.950

Daar waar de A5 immer lof oogstte wanneer het om z’n looks ging, kreeg de Peugeot 407 Coupé veelal hoon en spot over zich heen. Na de fraaie Pininfarina-406 Coupé meenden de Fransen het kunstje zelf ook wel te kunnen flikken en ontwierpen de 407 (sedan, SW en Coupé) grotendeels zelf. Vooral de enorme voorhang in combinatie met een dito grille deed menigeen acuut naar de pijnstillers grijpen. Eén voordeel had de 407 in ieder geval: er werden nog geen VTI- en THP-motoren gebruikt, dus als het om de techniek gaat, ben je beter af met zo’n leeuw dan met vier ringen. Evengoed leed de 407 Coupé onder een bovengemiddelde afschrijving, waardoor je voor acht mille bijvoorbeeld deze Peugeot 407 bezit: zowel topmodel qua motorisering (een romige V6) als uitrusting. Het betreft een Féline; met onder meer elektrisch inklapbare buitenspiegels met geheugen, navigatiesysteem, Clarion/JBL-audio, elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugen, stoelverwarming, leren bekleding, climate- en cruisecontrol, parkeersensoren rondom, xenonverlichting, alarm en regensensor. Hij is twee jaar ouder dan de A5, maar heeft toch bijna 75.000 kilometer minder gereden. Sinds 2015 is deze 407 in ons land en in dat afgelopen decennium heeft de Fransman al zeven eigenaren verslete. Toch gaat hij weg met een jaar garantie volgens Bovag-voorwaarden.

De GS-591-N is als zescilinder standaard voorzien van elektronische demping die per wiel afzonderlijk werkt. In de automatische stand past het onderstel zich aan de omstandigheden aan, de sportstand kent een stuggere afstemming en past niet echt bij het GT-karakter, want ook de 407 Coupé is meer langeafstandscruiser dan sportwagen. Ook hier geldt: automaat, voorwielaandrijving én … meer dan 1.600 kilo eigen gewicht. Tevens wordt de neus in snelle bochten wat zweverig, wat op het conto van de forse overgang geschreven moet worden. Prettig is de continu variabele besturing die zich aanpast aan onder meer de input van de chauffeur en de snelheid. Net als bij de A5 Coupé is achterin plaats voor twee niet al te grote passagiers.

Signalement

Merk Peugeot

Type 407 Coupé Féline 3.0-24V

Bouwjaar mei 2007

Kilometerstand 151.839

Vraagprijs €7.950

Waar te koop? OccasionTotaal B.V., Lelystad

Technische gegevens

Motor V6, 2.946 cc

Max. vermogen 155 kW/211 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 290 Nm bij 3.750 tpm

Leeggewicht 1.612 kilo

Bagageruimte 400 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.510 kilo

Gem. verbruik 1:9,8 (NEDC)

0-100 km/h 8,7 s

Topsnelheid 235 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Volvo C70 2.0T - 2000 - 156.185 kilometer - €7.950

Daar waar de A5 Coupé punten verloor vanwege zijn gevoelige techniek en de tweedeurs-407 om diens spraakmakende uiterlijk, lijkt de oer-generatie Volvo C70 alles mee te hebben: een heerlijk roffelende vijfcilinder onder een tijdloze jas. Dat en de spreekwoordelijk eindeloze kilometerstanden die ermee te behalen zijn, leiden bijna tot een cultstatus, gezien de voornamelijk fikse prijskaartjes die aan de buitenspiegels van gebruikte C70’s hangen. Zo is deze Volvo C70 even duur als bovenstaande 407, heeft een nipt lagere kilometerstand, maar is zomaar zeven jaar ouder! En daar waar de geportretteerde 407 Coupé de top-uitvoering betreft, vormt de GFS-91-N (vrij frisse import en wachtend op zijn eerste Nederlandse eigenaar) de basis van het C70-gamma. Evenzogoed tref je onder de motorkap een geblazen vijfcilinder aan. Wat die krachtbron omhult, is evenmin mis: een paarsmetallic gespoten koets en een lichtgrijs interieur - smullen voor de liefhebber! Jammer is dan wel dat de Bovag-aanbieder niet rept over garantie. Anderzijds: met anderhalve ton is de auto, zoals gezegd, net ingereden.

Wel leiden leeftijd en instapversie tot minder verwennerij aan boord, maar de ware Volvo-adept maalt daar niet om. Die ploft neer in de uitstekende bestuurdersstoel om de vijfpitter eens lekker de sporen te geven. Om de techniek de baas te zijn, heeft deze occasion een handbak aan boord. Het schaken tussen de vijf voorwaartse versnellingen gaat trefzeker, maar met wat ruime slagen. Tractie is er voldoende, ondanks de ook hier aanwezige voorwielaandrijving. De auto stuurt strak en voorspelbaar, maar blijft aan de veilige kant van het spectrum. Dus ook hier meer GT dan sportwagen. De achterbank biedt ruimte aan een tweetal niet te forse passagiers. Overigens is die achterbank niet neer te klappen, dus blijft de bagageruimte op 403 liter steken. Qua variabiliteit moet de C70 zijn meerdere erkennen in beide tegenstrevers, maar daar staat genoeg positiefs tegenover, lijkt ons.

Signalement

Merk Volvo

Type C70 2.0T

Bouwjaar maart 2000

Kilometerstand 156.185

Vraagprijs €7.950

Waar te koop? Car-Service-Center.nl, Raamsdonksveer

Technische gegevens

Motor 5-cil. in lijn, 1.984 cc, turbo

Max. vermogen 120 kW/163 pk bij 5.100 tpm

Max. koppel 230 Nm bij 1.800 tpm

Leeggewicht 1.449 kilo

Bagageruimte 403 l

Max. aanhanger geremd 1.600 kilo

Gem. verbruik 1:10,3 (NEDC)

0-100 km/h 9,3 s

Topsnelheid 210 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Met welke comfort-coupé zou jij een zomerse trip willen maken?

Met een Duitser, een Fransman en een Zweed hebben we drie voorwielaandrijvers in de aanbieding - het is duidelijk dat A5, 407 Coupé en C70 afstammen van bravere sedanbroeders. Meer onderscheid is er op het gebied van techniek: een geblazen vier- en dito vijfcilinder en een atmosferische V6. Uiterlijk is altijd een smaakgebonden dingetje, maar we kunnen ons voorstellen dat de 407 op dit vlak de rode lantaarn draagt. Die is wel het meest luxueus, de C70 kent zijn beperkingen als het om veelzijdigheid gaat, terwijl menig oudere A5 de ‘foute’ kant dreigt op te gaan. Met welke comfortabele GT zou jij een zomerse trip durven ondernemen?