Is je gevoel voor stijl groter dan je budget en geeft een sedan of hatchback je bovendien niet genoeg ruimte, dan wordt al snel de spoeling dun. Toch hebben we drie fraaie stationwagons gevonden die je niet de kop kosten, maar die je wel nopen om wat geld achter de hand te houden.

Tja, was het leven maar eenvoudig, dan reden we allemaal in hetzelfde gebakje rond. Maar de een wil iets sportiefs, een ander heeft betrouwbaarheid bovenaan z’n wensenlijstje staan en een derde zoekt iets stijlvols. Voor die laatste categorie hebben we drie stationcars bij elkaar geharkt die per stuk nog geen €5.000 kosten. In welke occasion kom jij chique voorrijden; een Alfa Romeo 156 Sportwagon, een Audi A4 Avant of een Volvo V50?

Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.0 JTS 16V Selespeed Distinctive - 2004 - 158.484 kilometer - €4.999

We moeten de eerste persoon nog tegenkomen die de Alfa Romeo 156 níet mooi vindt. Wat heeft Walter de’Silva in 1997 ermee in de roos geschoten, zeg! De kort daarna verschenen Sportwagon deed er weinig voor onder, maar wie mooi wilde zijn, moest pijn lijden: maximaal 1.180 liter stouwruimte bood de Italiaan en da’s voor een stationwagon uit het D-segment vrij weinig. Inmiddels is de 156 al bijna twee decennia uit productie (de Crosswagon sloot in 2007 het bal), en dat merk je: in het straatbeeld is de eens zo regelmatige verschijning een zeldzaamheid geworden.

Voor wie dat niet kan verteren, staat in Drenthe deze Alfa Romeo 156 klaar. ’t Is een latertje: het faceliftmodel met de 2.0 JTS-motor. Deze atmosferische tweeliter is krachtig, maar niet al te zuinig en wil na verloop van tijd nog wel eens wat paardenkrachten verliezen. Een ander aspect van de 43-PR-DV (sinds 2004 acht eigenaren gehad die er gezamenlijk toch niet meer dan een goede anderhalve ton ermee hebben afgelegd) is de Selespeed - Alfa’s benaming voor de halfautomaat. Misschien niet de meest gelukkige combinatie, maar de negende eigenaar mag zich wél hoeder van Italiaans mobiel erfgoed noemen. Over garantie geen woord, wel geeft de aanbieder aan dat de 156 in een uitstekende staat verkeert, vrij is van mankementen, storingen dan wel bijgeluiden, dat de distributie recent is vernieuwd en dat-ie geen last heeft van het bekende 156-kwaaltje: versleten draagarmen. Daarbij komt dat de Distinctive - voor die tijd - rijk is uitgerust: beige leren bekleding, verwarmbare voorstoelen, koplampreiniging, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, automatische niveauregeling, cruise- en climatecontrol en fraai lichtmetaal. Achter het sportief opgebouwde dashboard zit je lekker, zolang je niet langer bent dan een goede 1,90 meter. Over de rijeigenschappen kunnen we kort zijn: heerlijk direct en karaktervol, een échte Alfa! Wie ontfermt zich over deze Italiaanse schone?

Signalement

Merk Alfa Romeo

Type 156 Sportwagon 2.0 JTS 16V Selespeed Distinctive

Bouwjaar oktober 2004

Kilometerstand 158.484

Vraagprijs €4.999

Waar te koop? Schuldink Automotive, Meppel

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.970 cc

Max. vermogen 121 kW/165 pk bij 6.400 tpm

Max. koppel 260 Nm bij 3.250 tpm

Leeggewicht 1.310 kilo

Bagageruimte 360 l/1.180 l

Max. aanhanger geremd 1.300 kilo

Gem. verbruik 1 op 11,2 (NEDC)

0-100 km/h 8,2 s

Topsnelheid 220 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Audi A4 Avant 2.0 Pro Line aut. - 2006 - 219.646 kilometer - €4.950

Nee, ook de Audi A4 Avant van de B7-generatie was met maximaal 1.184 liter onder de laadklep geen pakezel, maar moest het met z’n rustige, krachtige lijnen met hier en daar een aardig designelement (zoals de vorm van de achterlichtunits) het eveneens van zijn stijl hebben, ook al was diens insteek heel anders dan die van de 156 SW. In plaats van flair voerde degelijkheid de boventoon, iets wat in het doortimmerde interieur werd doorgezet. Alles voelde aan alsof het voor de eeuwigheid was gebouwd. Deze Audi A4 is bijna twee jaar jonger dan de Alfa, maar heeft ruim 60.000 kilometer méér afgelegd, waarvoor zes eigenaren verantwoordelijk waren. Die kilometers zijn afgelegd met een atmosferische twintigkleps tweeliter (nog van vóór het T(F)SI-tijdperk, ook al lust deze krachtbron eveneens een slokje olie) gekoppeld aan een sequentiële automaat. De vraagprijs is ongeveer gelijk, maar hier is wél sprake van garantie - overigens tegen meerprijs. Altijd doen, want gebruikte Audi’s zijn nimmer goedkoop in onderhoud.

Als Pro Line zit de Duitser eveneens aardig in zijn spullen (zwart leer, climate- en cruisecontrol, navigatie, regensensor), maar achterpassagiers moeten slingeren voor frisse lucht en bovendien kent het interieur van bovenstaande 156 een aantrekkelijker kleurafstemming.

Bij deze generatie A4 heeft de achterwielophanging draagarmen die eerder enkel op de S4 gemonteerd waren. Tevens zijn schokdempers en bevestigingen overgenomen van de grotere A6 van destijds. Een en ander moest resulteren in een grotere koersvastheid van het onderstel, maar echt sportief is de A4 niet te noemen. Daarvoor zijn vering en demping te zacht afgesteld. Ook voelt de besturing net wat te licht aan om op het gebied van rijeigenschappen de 156 SW het vuur aan de schenen te kunnen leggen. Bovendien liggen de prestaties van de A4 op een iets lager niveau, maar is hij wel wat zuiniger. Wie gaat de relatie met hem aan?

Signalement

Merk Audi

Type A4 Avant 2.0 Pro Line aut.

Bouwjaar mei 2006

Kilometerstand 219.646

Vraagprijs €4.950

Waar te koop? Billy Cars, Rijnsburg

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.984 cc

Max. vermogen 96 kW/130 pk bij 5.700 tpm

Max. koppel 195 Nm bij 3.300 tpm

Leeggewicht 1.450 kilo

Bagageruimte 442 l/1.184 l

Max. aanhanger geremd 1.300 kilo

Gem. verbruik 1 op 12,5 (NEDC)

0-100 km/h 10,4 s

Topsnelheid 202 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Volvo V50 1.8 Elite - 2005 - 164.729 kilometer - €4.944

Deze Volvo V50 zit qua leeftijd en kilometerstand tussen beide anderen in en kent een vergelijkbare vraagprijs. Helaas wordt ook bij deze advertentie niet over garantie gerept, zijn historie (= vier voorgaande eigenaren) is nog het meest overzichtelijk. Opmerkelijk is dat de Zweed wordt aangeduid als ‘Elite’, maar volgens onze CarBase-databank was de 1.8 niet in combinatie met deze uitvoering verkrijgbaar. Maar waarom een V50? Wel, Volvo heeft goed zijn best gedaan om iets stijlvols te creëren. Hoewel krachtbron en onderstel gelijk zijn aan die van de Ford Focus, is het koetswerk echt Volvo.

Euh … gebaseerd op de Focus? Dat impliceert dat de V50 een maatje kleiner is dan 156 SW en A4 Avant. Klopt, maar als we het meetlint erbij pakken, dan blijkt dat hij met maximaal 1.307 liter stouwruimte toch de grootste (of minst kleine …) slokop is. Tevens impliceert de familieband met de Focus dat we te maken hebben met een fijne rijdersauto, en dat klopt. De V50 is een tandje zachter en comfortabeler afgesteld dan de Focus (en dus twee tandjes ten opzichte van de 156 SW), maar alsnog is het een prettig vervoermiddel om actief mee onderweg te zijn, mede dankzij het puike meubilair (met helaas een scheurtje in de bekleding van de bestuurdersstoel). Het stijlvolle aspect zien we terug in de goede bouwkwaliteit en mooie details, zoals de zwevende middenconsole - een en ander zorgt voor een rustige, Scandinavische vormgeving. Aan de minuskant noteren we de ruimte achterin - hier biedt de A4 Avant toch echt een stukje meer. Ook op het gebied van comfortverhogende zaken draagt de 49-RG-NF de rode lantaarn. Wel climate- en cruiseontrol, maar bijvoorbeeld geen navigatiesysteem. Wat inzake de exploitatiekosten prettig is, is het duidelijk lagere gewicht van de V50: het scheelt liefst 170 kilo met de Duitser. Tevens is de Volvo het zuinigst.

Signalement

Merk Volvo

Type V50 1.8 Elite

Bouwjaar april 2005

Kilometerstand 164.729

Vraagprijs €4.944

Waar te koop? Grootauto-Van Es B.V., Eemnes

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.798 cc

Max. vermogen 92 kW/125 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 165 Nm bij 4.000 tpm

Leeggewicht 1.281 kilo

Bagageruimte 417 l/1.307 l

Max. aanhanger geremd 1.300 kilo

Gem. verbruik 1 op 13,7 (NEDC)

0-100 km/h 11,0 s

Topsnelheid 200 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie oudere, stijlvolle stationwagons. Welke moet het worden?

Wie bij de aanschaf van een stijlvolle station onder de €5.000 wil blijven, vindt met deze drie occasions zowel een sportief (Alfa Romeo 156 Sportwagon) als een robuust gebouwd exemplaar (Audi A4 Avant) en eentje die er min of meer tussenin zit (Volvo V50). Als alternatief denken we aan de Saab 9-3 Sport Estate. Of hebben jullie betere suggesties? Laat het ons weten!