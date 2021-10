Audi A3 (8P) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Audi A3 van de 8P-generatie was de langstlopende A3 ooit. Dat-ie het zo lang met succes vol kon houden, had voor een belangrijk deel te maken met de verandering die al heel snel na de introductie kwam.

De Audi A3 die in 2003 op de markt verscheen, had een behoorlijk strak en minimalistisch ontwerp. Iets waar de Italiaanse ontwerper Walter de'Silva bij meer van zijn creaties aardig wat lof mee oogstte. Wat vooral verraadt dat je een ouder exemplaar voor je hebt, is het ontbreken van de zogenoemde 'single frame-grille'.

Die nieuwe grille verscheen namelijk in 2004 al, slechts een jaar na de introductie van de tweede generatie A3. Dat hing samen met de komst van de A3 Sportback, de vijfdeursversie. Aanvankelijk was de A3 er alleen als driedeurs en bij de vijfdeurs besloot Audi dus meteen het nieuwe front te introduceren. De herziene grille gaf de A3 een behoorlijk moderner voorkomen, dus haakte de driedeurs in 2005 aan. Slechts twee jaar na de introductie had de driedeurs A3 zodoende al een nieuw gezicht. Aan de achterkant bleef het bij het bekende verhaal.

Die vroege verandering voor de driedeurs was meteen ook de grootste uiterlijke verandering die de A3 8P door zou maken. Dat neemt echter niet weg dat er in 2008 nog een tweede modernisering doorgevoerd werd. In dat jaar introduceerde Audi namelijk een derde variant van de A3: de Cabrio. Die had onder meer een subtiel aangescherpte neus met extra vouwen vanuit de motorkap richting de grille. Tevens had-ie een meer opgeruimde en iets anders ingedeelde voorbumper en een met lamellen in plaats van een rooster gevulde single frame-grille. Nieuwe koplampen, optioneel met ledverlichting, en dito achterlichten zorgden voor een extra opfrisser. Wederom liep de driedeurs iets achter, want die profiteerde later dat jaar pas van deze vernieuwingen. Datzelfde gold overigens voor de A3 Sportback.

Pas in 2013 viel het doek geheel voor de A3 8P. Eén generatie van de compacte Audi overlapte zodoende twee generaties van zijn neefje, de Volkswagen Golf. Bij de Golf VI werd er echter vooral over een nieuwe generatie gesproken omdat het uiterlijk aanzienlijk op de schop was gegaan, de A3 8P en de Golf V en VI stonden wel gewoon op hetzelfde PQ35 genaamde platform.

Omdat de verandering van de 'oer'-A3 8P naar de versie met de nieuwe grille het grootst was, focussen we in de poll daarop. Wat vond jij het meest geslaagd?