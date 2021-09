Renault Safrane - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Tegenwoordig is zelfs een middenklasser ten dode opgeschreven, maar aan het einde van de vorige eeuw leverden de Fransen nog gewoon een model bóven dat segment. De Renault Safrane was niet bijzonder populair, ook niet na de zeer uitgebreide facelift van 1996.

Ten tijde van de Renault Safrane was eigenlijk al duidelijk dat de grote, luxe Fransen het niet gingen winnen van de Duitse concurrentie. Toch zou Renault het nog jarenlang blijven proberen, op het laatst met de eigenwijze en spraakmakende Vel Satis. De Safrane was heel wat behoudender dan die auto, al is zijn grote vijfde deur wel van een typisch Franse eigenwijzigheid.

De in 1992 gelanceerde Safrane was designtechnisch duidelijk een evolutie van voorganger 25, zij het een stuk afgeronder en moderner. De neus was strak en ingetogen, met een kleine grille en een tot ver naar beneden doorlopende motorkap. Aan de achterzijde troffen we vanaf het prille begin zwart/rode achterlichten aan, zoals die enkele jaren later ook op de Laguna zouden verschijnen. De oorspronkelijke Safrane liep designtechnisch ook mooi in de pas met de faceliftversie van de Renault 19, die pas in 1996 zou worden opgevolgd door de Mégane.



1996 was ook het jaar waarin het topmodel een stevige update kreeg. Renault hield het niet bij wat anders ingedeelde achterlichten en een andere grille, maar voorzag de Safrane van een geheel andere neus en kont. Aan beide kanten werd de auto voorzien van een nog meer afgerond design, zonder scherpe vouwen en rechte hoeken. Duistere koplampen, een wat prominentere grille en een vloeiender gelijnde motorkap brachten het model in lijn met de Mégane en de Laguna, zij het met het nodige onderscheid.

De achterkant is na 1996 ronduit opvallend, vooral dankzij de vorm van de achterlichten. Het doorlopende, zwart/rode geheel maakt daarbij plaats voor twee brede rode banen, aangevuld met een op BMW-achtige wijze, bovenop geplaatste richtingaanwijzer. De kentekenplaat verhuist naar de bumper, die net als aan de voorzijde helemaal nieuw is.

In deze vorm hield de Renault Safrane het nog tot eind 2000 uit, waarmee het allerlaatste exemplaar inmiddels bijna 21 jaar oud is. Is zo’n laat exemplaar wat jou betreft ook het mooist, of gaat de voorkeur toch uit naar het origineel?