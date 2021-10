MG B - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Vanwege het succes van de MG A kreeg de in 1962 verschenen MG B behoorlijk grote schoenen om te vullen. Mede dankzij een sterk eigentijds ontwerp was er van begin af aan echter vertrouwen dat de MG B ook veel harten zou veroveren. Dat was geen ijdele hoop, zo zou blijken in de maar liefst 28 jaar (!) waarin MG de succesvolle sportieveling verkocht. Maar liefst dik een half miljoen zouden er worden verkocht, alle verschillende versies en carrosserievormen meegeteld. Het zwaartepunt van de verkopen lag in de jaren 60 en begin jaren 70. Niet geheel verrassend, toen was de auto immers nog wat frisser dan richting het einde in 1980. Wat echter ook ongetwijfeld meespeelde in het teruglopen van de verkopen, was de facelift die in 1974 werd doorgevoerd.

De MG is op tal van punten in de loop der jaren bijgeschaafd, met de komst van een net iets andere grille in 1970 als eerste meest opvallende verandering. Alle kleine veranderingen bij modeljaarupdates worden echter overschaduwt door wat er in 1974 gebeurde. Toen schroefde MG namelijk bumpers van kunststof en rubber op de MG B. Aan de achterkant viel het nog mee hoeveel de auto erdoor veranderde, maar de neus kreeg een behoorlijk andere aanblik. Daar was namelijk niet alleen de bumper maar ook de grille voortaan één zwart plasticfeest.

MG deed dit niet alleen om de B een modernere aanblik te geven. In de Verenigde Staten waren immers datzelfde jaar al zwarte rubberelementen op de verchroomde bumpers van de MG B geleverd, omdat er nieuwe reglementen rond bumpers waren ingevoerd. Er is als het goed is dus een heel beperkt groepje MG B's dat in de VS is geleverd in deze tussenperiode, want nog in datzelfde jaar verscheen al de gefacelifte B met de geheel uit rubber en kunststof opgetrokken bumpers. Overigens werd de MG B voor de Amerikaanse markt ook nog wat hoger (2,5 cm) op z'n wielen gezet, omdat de verlichting van auto's volgens nieuwe reglementen hoger moest zitten dan bij de MG B het geval was.

Was het één van de minst geslaagde facelifts ooit? Dat laten we aan jou over. In ieder geval lijkt er de consensus te zijn dat de MG B er niet van op is geknapt, want er worden zelfs complete ombouwkits aangeboden. Daarmee is een gefacelifte MG B om te toveren tot een exemplaar met de oude verchroomde bumpers en grille.