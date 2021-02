Audi overweegt eigen laadpalennetwerk in steden

Niemand minder dan Audi-CEO Markus Duesmann zegt dat Audi dit serieus overweegt. In gesprek met Handelsblatt doet de Duitser het idee uit de doeken. Volgens hem is het van belang dat er in stedelijk gebied meer openbare laadmogelijkheden komen en één van de opties om dat voor Audi-rijders in ieder geval het geval te maken, is volgens hem een eigen netwerk opzetten. "We willen niet dat de verkoop van onze auto's mislukt door een tekort aan oplaadpunten," aldus Duesmann. "Daarom kijken we of we in grote steden een eigen laadinfrastructuur op kunnen zetten." Het zou gaan om 200 tot 300 snellaadpunten in steden.

Momenteel profiteert Audi al van de laadpunten van Ionity, waar het samen met merken als BMW, Mercedes-Benz, Hyundai en Ford een belang in heeft. Ook zustermerken Volkswagen en Porsche haken daar al op aan. Toch is het volgens Duesmann nog een struikelblok dat dergelijke laadpunten vooral langs snelwegen te vinden zijn. Volgens de topman kijkt men nu naar de mogelijkheden om samen met Ionity meer op stedelijke laadpunten in te zetten, maar anders is een eigen netwerk volgens hem dus ook een optie. Daarbij geeft Duesmann aan dat dit mogelijk ook beschikbaar wordt voor Porsche, als ander 'premiummerk' uit dezelfde stal. Handelsblatt bericht dat Audi hier mogelijk €1 miljard voor wil uittrekken.