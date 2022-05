Audi A1 Citycarver heet nu Allstreet

De Audi A1 Citycarver werd in 2019 gelanceerd en is het stoere, ‘cross-achtige’ broertje van de reguliere A1. Dat Audi zo’n kleine voorwielaandrijver niet in verband wil brengen met zijn Allroad-label snappen we wel, maar waarom hij nu ineens Allstreet moet heten is ook ons niet duidelijk. Hoe dan ook: het is zo. En daar blijft het ook bij voor wat betreft deze A1, want de auto blijft op zijn typeplaatje na helemaal de oude.

Dat geldt niet voor zijn grote broer, de A4 Allroad Quattro. Die is vanaf nu te krijgen met een ‘Black Optics Pro Package’, of dat wat Audi in het Nederlands een Optiekpakket Zwart Plus noemt. Dat betekent zwarte accenten én zwarte logo’s. Voor Nederlandse klanten is het allemaal irrelevant, want de A4 Allroad staat hier sinds dit voorjaar niet meer op de prijslijst.

Tot slot meldt Audi dat er drie nieuwe kleuren leverbaar zijn voor de Q7 en Q8. Satellite Silver, Waitomo Blue en Tamarind Brown vervangen op die auto’s de kleuren Florett Silver, Galaxy Blue en Barrique Brown.