Audi 80 (1991) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Van de laatste Audi 80's, de B3 en B4, zijn er volgens onze gegevens nog geen 100 over in Nederland. Misschien zijn het er toch nog net meer dan 100, exemplaren van bouwjaar 1986 zijn behoorlijk oververtegenwoordigd en dat kan zowel over de B2 als de B3 gaan, maar duidelijk is in ieder geval dat de 80 uiterst zeldzaam begint te worden. Wij schrokken ook enigszins van het lage aantal. Een 80 is dan ook ondanks zijn relatieve eenvoud een auto die inmiddels echt wel een plekje in deze rubriek verdient.

Het exemplaar dat we gevonden hebben, is een heerlijk pretentieloze 80. Een 1.8 C, dus een redelijk bescheiden uitvoering. Voor het luxere werk ging je voor een 1.9 E, 2.0 E of zeker een E Quattro. Als je helemaal het heertje was, kon je natuurlijk ook nog voor de 90 gaan. Met deze 1.8 was je echter ook al prima bedeeld, al is deze 80 wel uitgerust met een automaat. Die haalde de gang er behoorlijk uit. De 90 pk sterke 1.8 was met handbak goed voor een 0-100 km/h-acceleratie in 12,4 seconden, met automaat deed je over diezelfde sprint bijna 2,5 seconden langer. Maar ach, als je eenmaal op weg was, zat je er in zo'n 80 prima bij. Opvallend in deze uitvoering is dat je de ramen gewoon met een slinger opent, maar de zijspiegels wel weer elektrisch verstelbaar zijn. Ook schijnt dit exemplaar centrale deurvergrendeling te hebben. Hier en daar dus al wel een snufje luxe anno 1991, zij het bescheiden.

Net als de eerder behandelde BMW 316 - die op tal van fronten erg vergelijkbaar is met deze Audi 80 - denken we hier van doen te hebben met een auto die een betrekkelijk rustig leven achter de rug heeft. Dat blijkt althans uit de ogenschijnlijk nette en originele staat en de kilometerstand van nog geen 1,5 ton. Hij heeft wel redelijk wat eigenaren gehad, dat wel, zes om precies te zijn. Als je bedenkt dat hier een alweer bijna 31 jaar oude auto staat, is dat echter geen schande. Overigens liegen we wel een beetje als we 'originele staat' zeggen, want naar ons idee horen de lichte richtingwijzers aan de voorzijde er niet op. Het is immers een 80 van vóór de facelift (of generatiewissel, zo je wilt). Dat zie je onder meer aan de nog niet in de motorkap geïntegreerde grille, het bumperwerk en ook aan de achterlichten, waar nog wel oranje knippers bij zitten. Ach, eventueel iets om recht te zetten.

Met een vraagprijs van €2.750 is er ongetwijfeld een liefhebber te vinden die nog wel raad weet met deze auto. Wij zouden het, zeker gezien de zeldzaamheid, in ieder geval erg leuk vinden als deze 80 voorlopig nog onder ons blijft.