BMW 3-serie (1994) - Liefhebber gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Er staan ontzettend veel pareltjes in het occasionaanbod op AutoWeek.nl. Daarom roepen we 'Liefhebber gezocht' in het leven, een nieuwe rubriek waarin we een leuke te koop aangeboden klassieker of youngtimer in het zonnetje zetten. We trappen af met deze heerlijk bescheiden BMW 316.

De BMW 3-serie E36 is typisch zo'n auto die voor je gevoel nog niet zo lang geleden in groten getale vertegenwoordigd was op de Nederlandse wegen, maar inmiddels redelijk zeldzaam begint te worden. Dat geldt zeker voor exemplaren waar niemand zijn of haar eigen 'creativiteit' op los heeft gelaten. Deze 316 uit 1994 is er zo eentje. Deze is vakkundig uit de buurt gebleven bij zaken als aftermarket wielen, booskijkers, een dikke uitlaat en 'tribalstickers'. Hij staat er nog net zo bij als-ie ooit uit de showroom is gerold, alleen natuurlijk wel met wat meer levenservaring. Dat valt overigens ook nog wel mee, want met net geen 84.000 km op de klok kun je wel stellen dat er erg weinig mee gereden is in zijn 27-jarige bestaan.

Een goede verklaring voor dat alles is dat het een 316 is, de mildste E36 die er was, die bovendien een automaat heeft. Een combinatie die 'm uit de klauwen van scheurneuzen heeft gehouden. Het is ook nog eens een behoorlijk bescheiden uitgevoerd exemplaar. Iets zegt ons dat deze 3-serie, die pas twee eigenaren heeft gehad, een hele tijd in het bezit van een persoon op leeftijd is geweest. De verkooppraat 'hij is van een oud vrouwtje geweest' geloven we in dit geval wel. Volgens het bedrijf dat de 316 aanbiedt is de auto nieuw gekocht door een tien jaar geleden overleden man, waarna de 316 door zijn inmiddels ook overleden weduwe gereden is. De erfgenamen hebben de auto nu voor de verkoop aangeboden bij het bedrijf.

Kortom, een 316 zoals je die niet snel meer zal treffen. Wel eentje waarin je dus geen bijzondere prestaties of luxe hoeft te verwachten, maar het gaat dan ook echt om een auto voor een liefhebber. Een buitenkansje, wellicht. Zeker als je bedenkt dat de vraagprijs €3.950 bedraagt. Helemaal niet zo gek, in onze ogen.