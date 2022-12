Audi 80 (1990) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De laatste Audi 80 was in zijn tijd een auto die de handen wel op elkaar wist te krijgen. Nu is het echter vooral een leuke belichaming van heel andere tijden. Zeker dit bescheiden exemplaar, dat alweer 32 jaar onder ons is.

Met zijn behoorlijk ronde vormen was de laatste Audi 80 bij het verschijnen in 1986 een behoorlijk moderne auto om te zien. Bovendien werd er uitgebreid stilgestaan bij het feit dat de 80 een volledig verzinkte koets had, waardoor roest effectief buiten de deur gehouden moest worden. Dat laatste heeft eraan bijgedragen dat nog aardig wat Audi's 80 een hoge leeftijd hebben bereikt, samen met het feit dat het technisch ook behoorlijk goed zat. Er staan dan ook nog flink wat 80's te koop, maar we lichten deze bescheiden 1990'er even uit.

De reden dat we deze pakken, is dat het een heerlijke belichaming is van het 'oude Audi'. Hoewel de 80 juist vrij revolutionair was ten opzichte van zijn voorganger, staat hij inmiddels erg ver af van het huidige Audi. Zeker deze, met zijn bescheiden wieldoppen, zwarte bumpers en typische kleurtje. Heerlijk pretentieloos. Dat geldt ook voor het interieur, want deze 80 stamt nog uit de tijd dat Audi niet in ieder hoekje en gaatje een chromen glimmertje verstopte. Het oogt ronduit zakelijk en functioneel vanbinnen, er is geen overschot aan levensvreugde. Een leuk detail is dat, passend bij de rest van de auto, de ramen voor en achter gewoon met slingers bediend worden, maar dat de spiegels dan wel weer elektrisch verstelbaar zijn. Ook zit er ondanks de verder vrij kale uitrusting wel een schuif-/kanteldak in. De spatlappen voor en achter zijn ten slotte ook een leuk overblijfsel uit andere tijden.

De kunststof accenten aan de buitenkant kunnen wel wat liefde gebruiken en ook oogt de bekleding hier een daar niet zo fris meer, maar voor de rest staat de 80 er ogenschijnlijk helemaal niet gek bij. Met 186.000 km ervaring in 32 jaar is er ook niet echt sprake van een heel bewogen bestaan en de 90 pk sterke 1.8 is eenvoudig en betrouwbaar. Dit is er eentje met injectie, eerder was de 1.8 er nog met carburateur, dus dat scheelt natuurlijk wel in de prestaties. Audi's 80 staan ogenschijnlijk niet heel erg op de radar bij liefhebbers en dus vallen de prijzen vaak ook nog wel mee. Dit exemplaar moet €1.895 opleveren. Is hij wat te simpel naar je smaak of niet fris genoeg, dan zit er ongetwijfeld nog wel iets leukers bij in het occasionaanbod! Bij hetzelfde bedrijf staat bijvoorbeeld deze iets chiquere 2.0.