Aston Martin Vantage wordt gefacelift, en dat is best opmerkelijk

Na het verschijnen van de V12 Vantage Roadster is het verhaaltje van de Aston Martin Vantage die in 2018 verscheen zo goed als uit. Zijn opvolger staat klaar, zo blijkt nu. Dat lijkt meer een stevig gefacelifte Vantage dan een geheel nieuwe te worden, wat gezien de leeftijd van de Vantage en Aston Martins toekomst niet gek is. Toch: na het reeds verschijnen van allerhande (gelimiteerde) uitvoeringen is een facelift best ongebruikelijk. Een korte terugblik.

De uitgaande Aston Martin Vantage kreeg nooit echt de handen op elkaar. Zijn beeldschone voorganger, die bijna 13 jaar lang in productie was, stond symbool voor het moderne Aston Martin. En diens schoenen vullen bleek lastig. Al helemaal met een ontwerp dat - vooral op de foto's - toch wat lastig verteerbaar was. De auto debuteerde met een tot onderaan zijn voorkant doorlopende, steeds breder wordende grille met daar schuin boven twee relatief kleine koplampen. Hij leek een beetje op een meerval.

Nu had de auto 'in het echt' alsnog de presence die bij een Aston Martin past, maar dat was voor de (Nederlandse, althans) kopers niet voldoende. Dat kwam ook doordat zijn voorganger in zijn ultieme iteratie een atmosferische, 600 pk sterke en aan een handbak gekoppelde V12 had, na eerder al in allerhande tot de verbeelding sprekende uitvoeringen geleverd te zijn (zie de GT8 en de GT12, maar ook de 'gewone' V12 Vantage S). De nieuwe Vantage moest het doen met een relatief karaktervol, maar aanzienlijk minder exclusief turboblok van AMG, waar Mercedes' invloeden in het interieur ook terugkwamen. En niet zozeer ten positieve: de Aston Martin kreeg het infotainmentsysteem-met-touchpad-bediening dat bij het Duitse merk al bijna met pensioen mocht.

Later trok Aston Martin de boel nog een beetje recht. De Vantage kreeg in verschillende uitvoeringen een ander neusje, kreeg toch nog een twaalfcilinder onder de kap en vond een baantje in de Formule 1 als - weliswaar niet alom bejubelde - safetycar. Toch valt het doek nu voor de Vantage, al komt er wel een opvolger.

Keuze voor facelift enigszins opmerkelijk

Voor die opvolger hield Aston Martin de uitgaande Vantage nog eens flink tegen het licht, zo blijkt nu. Het wordt overduidelijk een flinke facelift waarbij op uiterlijk vlak vooral het neusje nieuw wordt, en niet een geheel nieuw model. Zo verwonderlijk is dat niet, daar Aston Martin vanaf 2030 alleen nog maar EV's wil verkopen en nog altijd de intentie heeft om vóór die tijd nog enkele andere modellen-met-verbrandingsmotor te introduceren. Daarnaast ook nog een geheel nieuwe Vantage ontwikkelen kost natuurlijk een boel geld. Toch is het in het licht van het reeds verschijnen van de V12 Vantage enigszins opmerkelijk; eerder introduceerde Aston Martin pas dergelijke gelimiteerde varianten aan het einde van een levenscyclus, en niet vooraf aan een facelift.

Maar goed: de Vantage is pas 5 á 6 jaar oud, dus hij kan nog wel even. Dat moet ook Aston Martin hebben gedacht. Wat het merk doet om de terechtheid van die gedachte te bewijzen, blijft vooralsnog onduidelijk. We vermoeden dat de 4-liter V8 van AMG nog wel even op zijn plek is in de Vantage, en verwachten dat Aston Martin voor het interieur wél met een nieuwere generatie (geleende) technologie komt. Verdere wijzigingen zullen vooral uiterlijk van aard zijn, dus kijk vooral nog eens aandachtig naar de spionagefoto's. Wat valt jou op?

Overigens lijkt ook de grotere Aston Martin DB11 binnenkort een zeer uitgebreide facelift.