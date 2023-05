Aston Martin: nieuw DB-model in aantocht

Aston Martin geeft aan dat het op 24 mei het doek trekt van een nieuw DB-model. Mogelijk gaat die nieuwkomer die de DB11 gaat opvolgen DB12 heten. Hoewel Aston Martin in een begeleidend schrijven meermaals spreekt over een nieuwe generatie, lijken we te maken te hebben met minder ingrijpend nieuws. Op de drie teaserplaten die Aston Martin van het nieuwe model de wereld instuurt, zien we namelijk vooral veel dat we al kennen.

Van zowel de voorkant als van opzij bezien vertoont het nieuwe model gelijknenissen met de DB11. Sterker nog, we vermoeden dat 'de DB12' in feite een gefacelifte versie van de DB11 wordt. Het silhouet van de auto is namelijk vrijwel gelijk aan dat van de DB11. Van de vorm van de raampartij tot de portieren. Zelfs de koplampen zijn vrijwel identiek van vorm, al is de invulling van de verlichting wél nieuw. Het lijkt erop dat Aston Martin de DB11 een licht herzien front met onder meer een rijkelijker met openingen en welvingen bedeelde motorkap geeft en ook de achterzijde van de auto onder handen neemt.

De Aston Martin 'DB12' krijgt ogenschijnlijk een herzien en moderner interieur dan de DB11. We mikken erop dat de nieuwe Aston Martin net als de DB11 zowel met V12 als met V8 beschikbaar komt. Die achtcilinder zal weer afkomstig zijn van de planken van Mercedes-AMG, al gaat het ditmaal mogelijk om het frissere exemplaar dat Mercedes-Benz ook in de SL 63 hangt. Volgens Aston Martin breekt het nieuwe model los "[...] van de normen in het GT-segment". Dat belooft - voor wat waarschijnlijk een grondige facelift is - heel wat.