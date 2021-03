Aston Martin Vantage F1 Edition is extra intens

Mercedes-Benz en Aston Martin leveren in het F1-seizoen van dit jaar allebei Safety Cars. Bij Aston Martin neemt een speciaal daarvoor aangepaste variant van de Vantage de rol van Safety Car op zich en het is die auto waar het merk nu een speciale editie op baseert. Dit is de Aston Martin Vantage F1 Edition, een speciale variant die onder meer net wat meer vermogen heeft dan een standaard Vantage.

De van Mercedes-AMG afkomstige biturbo 4.0 V8 schopt het in de reguliere Aston Martin Vantage 510 pk en 585 Nm uit. De Vantage Safety Car kreeg er 25 pk bij en ook de Vantage F1 Edition profiteert van die vermogenstoeneme. Ook 635 pk en 585 Nm aan V8-kracht in de neus van de speciale editie dus. Het koppel van 585 Nm is dus ongewijzigd, maar is wel in een groter toerenbereik beschikbaar. Daarnaast is de achttraps automaat aangepast.

Maar het blijft niet bij extra vermogen. Aston Martin geeft de Vantage aangepaste dempers, aangepaste veren en een over de gehele linie stijver chassis. Daarnaast is de stuurinrichting directer dan voorheen. Aston Martin zet de Vantage F1 Edition op speciaal 21-inch lichtmetaal, wielen die een maatje groter zijn dan bij de reguliere Vantages. Om het lichtmetaal is samen met Pirelli ontwikkeld rubber gevouwen.

Vanbuiten herken je de Vantage F1 Edition, die naast als Coupé ook als Roadster beschikbaar komt, een z'n aangepaste spoilers en extra lipjes en randjes. Op topsnelheid levert het spoilerwerk 200 kilo meer neerwaartse druk dan bij de reguliere Vantages. De 'Vane'-grille, met horizontale lamellen, is op de Vantage F1 Edition standaard.Uiteraard is de Vantage F1 Edition in speciale kleurstellingen te krijgen, waaronder het Aston Martin Racing Green dat op de Vantage Safety Car debuteerde.

Nederlandse prijzen zijn er vooralsnog niet. In het Verenigd Koninkrijk wisselt de Vantage F1 Edition als Coupé vanaf €165.532 van eigenaar. Voor de Vantage Roadster F1 Edition wil Aston Martin in z'n thuisland minimaal €188.813 op tafel zien.