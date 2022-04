Aston Martin volledig elektrisch in 2030

Aston Martin gaat in 2030 volledig aan de stekker. Dat bevestigt het merk in de onlangs uitgestippelde 'Racing.Green'-strategie. De eerste EV van het merk komt als alles volgens plan gaat in 2025 op de markt.

Het gaat bij de volledige elektrificatie van Aston Martin alleen om het 'core portfolio' van sportauto's en SUV's. Op dit moment zijn dat de Vantage, DB11/DBS en de DBX. Het is uiteraard goed denkbaar dat de opvolgers van die modellen, die dus met de elektrificatie te maken gaan krijgen, anders gaan heten. Vermoedelijk blijven extreme projecten als de Valkyrie en de Valhalla buiten schot voor wat de volledige elektrificatie betreft. Die twee modellen maken overigens al wel gebruik van hybridetechniek.

Het was al bekend dat Aston Martin in de aanloop naar 2030 het aanbod geleidelijk aan wil elektrificeren. In 2025 moet de eerste EV van Aston Martin op de markt komen en vanaf 2026 kun je alleen nog maar Aston Martins met een geëlektrificeerde aandrijflijn krijgen. Nu komt daar dus bij dat in 2030 de verbrandingsmotor de deur wordt gewezen. Daarnaast zet het merk in op vergroening van de productielijn. In 2030 wil Aston Martin de uitstoot van de productieketen met 30 procent omlaag hebben gebracht ten opzichte van 2020. In 2039 wil het bedrijf klimaatneutraal kunnen draaien.

Aston Martin loopt met zijn EV-strategie ongeveer in de pas met rivaal Bentley. Bentley wil in 2025 namelijk ook zijn eerste EV op de markt brengen. De doelen van Bentley zijn alleen wat ambitieuzer, want na 2025 wil het merk dat er tot 2030 ieder jaar een nieuwe elektrische Bentley bij komt. Voor wat betreft de (plug-in) hybrides lopen beide merken gelijk: Bentley levert vanaf 2026 namelijk ook geen auto's meer zonder elektrische ondersteuning.