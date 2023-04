Aston Martin DBS 770 Ultimate nu ook als Volante

Begin dit jaar luidde Aston Martin het laatste hoofdstuk van de DBS in met de DBS 770 Ultimate, een extra sterke en sportieve versie van de DBS met – zoals de naam al aangeeft – een 770 pk sterke versie van de 5.9-V12 in de neus. Dat spectaculaire feestbeest kregen we toen enkel te zien als coupé, maar nu is het doek ook getrokken van de open Volante-versie. Net als bij de dichte versie zorgen speciale 21-inch wielen, grotere koelopeningen, nieuwe splitters en een andere diffuser voor wat meer visueel spektakel dan bij de reguliere DBS Volante.

Eigenlijk had de Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante behalve het uiterlijk verder geen verrassingen meer voor ons in petto, al zijn de specificaties zeker even het herhalen waard. Zo begrepen we al dat de Volante er 3,6 seconden over doet om van 0 naar 100 km/h te schieten, waar de dichte versie dat in 3,4 seconden klaart. De topsnelheid is wel gelijk: 340 km/h. Natuurlijk een bizarre snelheid zonder een dak boven je hoofd. Schakelen gaat met een achttraps ZF-automaat en een sperdifferentieel verdeelt de krachten over de achterwielen. Koolstofkeramische remmerij is van de partij om het gevaarte weer tot bedaren te brengen.