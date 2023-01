Aston Martin DBS 770 Ultimate: beresterk afscheid

Ford stopt binnenkort met de Fiesta en ook Aston Martin knipt een modelnaam die onlosmakelijk met het merk verbonden lijkt uit zijn portfolio. De auto die zijn leven als DBS Superleggera begon en die inmiddels simpelweg DBS heet, zwaait binnenkort af. Een nieuwe DBS komt er niet en dat betekent dat er een eind komt aan de DBS-bloedlijn. Deze Aston Martin DBS 770 Ultimate moet het verdwijnen van de DBS een stuk feestelijker maken.

De Aston Martin DBS 770 Ultimate gaat de boeken in als de sterkste productie-Aston Martin ooit. Net als in de reguliere DBS ligt er in de lang neus van de DBS 770 Ultimate een 5.9 V12, maar die twaalfcilinder levert geen 725 pk zoals in de reguliere versies. De machtige V12 is namelijk opgeschroefd tot 770 pk en 900 Nm. Met die extra spierkracht beukt de Coupé in 3,4 seconden naar 100 km/h. De DBS 770 Ultimate komt ook als open Volante beschikbaar. Die cabriolet heeft 3,6 tellen voor de 0-100-sprint nodig. De topsnelheid van beide varianten bedraagt een bepaald niet misselijke 340 km/h. Aston Martin heeft voor het extra vermogen onder meer het inlaattraject aangepast en de turbodruk verhoogd.

De 770 Britse paarden vinden hun weg via een achttraps automaat én een sperdifferentieel naar de achterwielen. De ZF-transmissie is anders afgesteld en moet sneller schakelen dan de bak in de reguliere DBS. Koolstofkeramische remmerij rondom is standaard. Maar er is meer. Voor een directer stuurgevoel geeft Aston Martin de DBS 770 Ultimate een compleet nieuwe stuurkolom. De fabrikant belooft dat de 770 Ultimate nog stijver is dan het origineel en geeft verder aan de adaptieve dempers opnieuw te hebben gekalibreerd.

Aston Martin gaat in totaal 499 exemplaren van de DBS 770 Ultimate bouwen. Daarvan zijn er 300 een Coupé en 199 een open Volante. Vanbuiten herken je ze onder meer aan aangepaste luchtinlaten voor betere koeling, nieuwe splitters aan de voorzijde en een aangepaste diffuser onderaan de bilpartij. Ook vind je de 21-inch wielen onder geen enkele andere DBS.

De huidige DBS volgde in feite de Vanquish op, maar de eerste DBS is het zeker niet. Zo leverde Aston Martin tussen 2007 en 2012 de DBS V12, het op de DB9 gebaseerde toenmalige topmodel van het merk. Kijken we verder terug in het verleden van Aston Martin, dan komen we daar de tussen 1967 en 1972 gebouwde DBS en DBS V8 tegen.