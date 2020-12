'Apple mikt op introductie eigen auto in 2024'

Over vier jaar wil Apple zijn eigen personenauto, die momenteel door het leven gaat als 'Project Titan', op de markt brengen. Dat zeggen bronnen die dicht bij het vuur staan tegen Reuters. Het reeds in 2014 opgezette autoproject van de techreus blijft vooralsnog echter gehuld in een dichte mist.

Niemand lijkt namelijk echt te weten hoe de mogelijke personenauto van Apple eruit komt te zien. Eerder gingen geruchten dat Apple slechts zou werken aan software voor autonome voertuigen, maar nu lijkt het techbedrijf toch van plan te zijn om zelf met een auto op de markt te komen. 'Project Titan' wordt naar verluidt een EV die gefocust is op autonoom rijden. Volgens de bronnen werkt Apple voor het project verder aan een nieuw accudesign, waarbij de individuele cellen in de accu tot één grote cel worden gemaakt, waardoor de ruimte efficiënter benut wordt. Uiteindelijk moet dat bijdragen aan een 'radicale reductie in de kosten' en een grotere actieradius.

In 2024 zou de zelfrijdende EV van Apple op de markt moeten komen. Meteen plaatsen de bronnen wel een kanttekening bij 2024 als startdatum voor de productie, want door de huidige situatie rondom het coronavirus kan het ook zomaar zijn dat de plannen pas na 2025 realiteit worden. Het is ook nog niet bekend waar Apple de auto gaat bouwen. Het Oostenrijkse Magna werd eerder genoemd als partner, maar die gesprekken lijken te zijn verstomd. Volgens één van de bronnen moet Apple tenminste 100.000 auto's per jaar gaan produceren om qua kosten uit te kunnen. Apple zelf zwijgt overigens al sinds de start van het autoproject in alle talen.

Flirten met de auto-industrie

'Project Titan' loopt al sinds 2014 en is door de jaren heen gepaard gegaan met de nodige ups en downs. In 2015 leek men nog te mikken op een marktintroductie in 2020, maar dat doel is overduidelijk niet gehaald. Desondanks zit Apple allerminst stil. Dit jaar dook namelijk een patentaanvraag van het techbedrijf op voor 'slimme autoruiten' die automatisch hun transparantie aanpassen aan de lichtinval. In 2019 nam Apple Drive.ai over, een start-up die bezig was met de ontwikkeling van zelfrijdende auto's. Aan het begin van dat jaar trad Doug Field, die daarvoor bij Tesla had gewerkt als 'senior vice president of engineering', aan bij 'Project Titan' en kromp het werknemersbestand van het autoproject van Apple aanzienlijk. Hoe de ambities van Apple in de auto-industrie uiteindelijk uit zullen pakken, zal de komende jaren blijken.