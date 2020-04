Apple werkt aan 'slimme' autoruiten

Er zijn tal van redenen te bedenken waarom gewone 'blanco' ruiten soms niet voldoende zijn in een auto. De voorruit laat misschien soms wat te veel zonlicht binnen, je wilt de mensen achterin wat meer privacy geven met donkere ruiten, of je vindt getinte ramen gewoon wat mooier ogen. Tegenwoordig ben je dan vaak in de weer met plakfolie, of je moet bij een nieuwe auto wat extra opties aanvinken. Hoe dan ook; die oplossingen zijn vaak (semi-) permanent. Wat nou als je bijvoorbeeld in de winter juist wat meer zonlicht binnen wilt laten dan in de zomer?

Apple ziet blijkbaar een gat in de markt. Uit een patentaanvraag, opgedoken door Techxplore, blijkt dat de techgigant werkt aan 'elektrisch aanpasbare ramen'. De technologie bestaat uit één of meerdere transparante lagen tussen het normale glas, waarvan bijvoorbeeld de transparantie of tint is aan te passen. Dat is dan handmatig in te stellen in de auto, maar ook kan het zich automatisch aanpassen aan veranderende omstandigheden. Bij zonnig en warm weer kan dan bijvoorbeeld meer licht worden tegengehouden dan bij grijs weer. Ook kun je, als je liever even wat meer uit het zicht onttrokken wilt zijn, zelf de boel wat verduisteren. Het is nog niet duidelijk of Apple deze technologie ontwikkelt voor een eigen auto of dat het bedrijf het systeem eventueel wil aanbieden aan bestaande autofabrikanten. We zullen zien. Techniek met een soortgelijk resultaat wordt onder andere door McLaren en Toyota gebruikt om ruiten te verduisteren, al betreft het in beide gevallen niet de voorruit.