Hyundai en Kia toch niet met Apple in zee

Hyundai en Kia zijn toch niet met Apple in gesprek over een samenwerking. Dat verklaren de Zuid-Koreanen maandag. Op de beurs wordt direct teleurgesteld gereageerd.

Verschillende media meldden de voorbije maanden dat Apple en Hyundai werken aan een verbond om samen met Apple zelfrijdende auto's te maken. Het Zuid-Koreaanse autoconcern berichtte in januari zelf met de iPhone-maker in gesprek te zijn, maar trok die verklaring later weer in. De bekendmaking zou tot boosheid bij Apple hebben geleid, die doorgaans nieuwe ontwikkelingen strikt geheimhoudt. Het meest recente gerucht stamt van vorige week, toen in Zuid-Korea bericht werd dat Apple 3,6 miljard dollar steekt in Kia en dat Kia de Apple-auto's zou gaan bouwen in de VS.

Hyundai en Kia lieten maandag in een wettelijke update onder de regels van de Zuid-Koreaanse aandelenmarkt echter weten geen onderhandelingen te voeren met Apple over de ontwikkeling van een zelfrijdende auto van de iPhone-maker. In de afgelopen weken schoten de aandelenkoersen van Kia en moederbedrijf Hyundai omhoog door de geruchten, maar Hyundai levert nu bijna 6 procent in en Kia Motors raakt 14 procent kwijt.