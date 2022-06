Nieuwe versie Apple CarPlay neemt meerdere schermen over

Apple CarPlay moet vanaf de volgende generatie in staat zijn om het complete instrumentarium over te nemen in de eigen huisstijl, zodat er een consistenter beeld ontstaat. Zaken als toerental, brandstofniveau en eventueel motortemperatuur worden dan dus uit de auto ‘gelezen’, maar getoond in CarPlay-stijl.

Het tonen van informatie op meerdere schermen kan nu ook al bij dit soort telefoon-verbindingshulpjes, maar dan wel bij grote concurrent Android Auto. Dat toont – als de auto er geschikt voor is – navigatie-instructies met pijlen in het digitale instrumentarium of op het head-up display. CarPlay doet dat nog niet, maar Apple zet dat met de volgende generatie van het systeem meer dan recht.

Het grootste probleem van systemen als Apple CarPlay en Android Auto is misschien wel dat je voor allerlei autogerelateerde functies toch weer bij het ingebouwde systeem van de auto zelf moet zijn. Dat betekent switchen, maar dat is niet handig en niet veilig. Ook daar hoopt Apple wat aan te doen door het mogelijk te maken om met CarPlay ook zaken als de radio of de klimaatregeling te bedienen.

Veel meer dan dit weten we nog niet. De bijgeleverde afbeelding toont een fictief dashboard met een kamerbreed scherm én een groot touchscreen, dat inderdaad geheel door CarPlay is ‘overgenomen’. In een later stadium komt Apple met meer details, maar later dit jaar horen we al welke auto’s om te beginnen geschikt zullen zijn voor dit nieuwe systeem.