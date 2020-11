Appen achter het stuur wordt automatisch beboet

Appen achter het stuur leidt al jaren tot gevaarlijke situaties op de weg. Het is zelfs één van de grootste problemen in het verkeer geworden. Reden genoeg voor de Nationale Politie om hier op een slimme manier paal en perk aan te stellen. Een jaar geleden begon daarom al een proef met 'slimme camera's' boven (snel)wegen die kunnen registreren of iemand met een telefoon bezig is achter het stuur. Vanaf komende week zullen deze camera's 'live' gaan en wordt er automatisch een boete gestuurd als een dergelijke overtreding wordt geregistreerd. Dat bericht de NOS.

De camera's worden al sinds vorig jaar najaar getest. Afgelopen voorjaar legde de Nationale Politie nog uit aan AutoWeek dat het systeem al goed werkte, maar nog geperfectioneerd moest worden. "De registraties worden gecontroleerd en blijken over het algemeen correct te zijn. Het gaat om zelflerende software, waarmee we nog wel steeds bezig zijn. Het gaat nu vooral om het verder verkleinen van de foutmarge." De camera's maken een foto van bovenaf en registreren alleen de ruimte rond het stuurwiel en het kenteken van de auto. De software stelt vast of er in die ruimte een telefoon wordt vastgehouden.

Elke auto wordt op de foto gezet, maar enkel de foto's waarop een telefoon achter het stuur te zien is, gaan verder het systeem in. Volledig automatisch, zoals bij een trajectcontrole of flitspaal, gaat die foto door naar het CJIB en wordt er een boete (€240) uitgeschreven. Je kunt de foto bij ontvangst van een boete opvragen en in bezwaar gaan als er een fout in de registratie blijkt. Het is niet bekend op welke trajecten dergelijke camera's hangen.