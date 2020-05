Appende automobilist komend najaar automatisch de klos

De Nationale Politie test camera's die automatisch registreren of een automobilist met een telefoon in de hand in de weer is achter het stuur. De test is tot op heden een succes en men mikt erop om het vanaf komend najaar actief in te gaan zetten.

Afgelopen najaar begon de Nationale Politie in Midden-Nederland met het testen van camera's die door de voorruit van auto's kijken of de bestuurder een telefoon of ander elektronisch apparaat gebruikt achter het stuur. Dankzij deze camera's moeten dergelijke situaties automatisch beboet kunnen worden. Vooral appen achter het stuur leidt tot gevaarlijke situaties en is in het afgelopen decennium een alsmaar groeiende oorzaak van verkeersongevallen gebleken. Met automatische surveillance, naast de gebruikelijke persoonlijke controles, hoopt de politie dit krachtig te lijf te gaan.

Een woordvoerder van de Nationale Politie laat aan AutoWeek weten dat de tests met deze camera's tot op heden goed verlopen. “De registraties worden gecontroleerd en blijken over het algemeen correct te zijn. Het gaat om zelflerende software waarmee we nog wel steeds bezig zijn. Het gaat nu vooral om het verder verkleinen van de foutmarge." Uiteindelijk moeten eventuele onterechte registraties van telefoongebruik en daaropvolgende boetes vanzelfsprekend zoveel mogelijk worden voorkomen.

De politie benadrukt dat pas bij acceptabele nauwkeurigheid overgegaan wordt tot het actief inzetten van deze camera's. "Onze pijlen zijn gericht op komend najaar", aldus de woordvoerder. Op welke trajecten er momenteel getest wordt en waar dergelijke surveillance vanaf de werkelijke introductie gaat plaatsvinden, kan de politie nog niet melden. "Tegen die tijd (dat het in gebruik genomen wordt, red.) geven we er in ieder geval ruchtbaarheid aan." Uiteraard is bij ontvangst van een boete altijd aan te raden om de door het CJIB meegestuurde foto te controleren. Blijkt het systeem er toch naast te hebben gezeten, dan kan er zoals gebruikelijk bezwaar worden aangetekend.