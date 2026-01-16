Canadezen kiezen eerder voor auto's die gebouwd zijn in andere landen dan de VS. Het aandeel van auto's uit Amerikaanse fabrieken op de totale import is zelfs gedaald naar een nieuw dieptepunt, blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Statistics Canada. Dat is het gevolg van importheffingen tussen de buurlanden.

Nog 36 procent van de personenauto's die in de eerste tien maanden van 2025 in Canada zijn geïmporteerd, komt uit fabrieken in de VS. Het is ver onder het tienjarig gemiddelde van 49 procent.

De tarievenstrijd heeft het aandeel flink doen teruglopen. Canada voerde importheffingen in op auto's uit de Verenigde Staten als antwoord op de tarieven van Donald Trump. Die tarieven worden door bijvoorbeeld Tesla ontweken door auto's vanuit zijn Duitse fabrieken naar Canada te verschepen.

Het Amerikaanse marktaandeel in Canadese auto-importen was al langer aan het dalen. Dat aandeel werd ingenomen door meer import uit Mexico, Zuid-Korea en Japan.

Het aandeel van in China geproduceerde auto's daalde in de eerste tien maanden van vorig jaar tot 1,3 procent. Dat was het gevolg van de in 2024 door Canada ingevoerde importheffing op Chinese elektrische auto's van 100 procent. Vrijdag maakte de Canadese premier Mark Carney bekend dat Canada 49.000 elektrische auto's uit China importeert met een verlaagd tarief van 6,1 procent. Carney is deze week in China om de tarievenstrijd tussen de landen af te koelen.