Amerikaanse ANWB: 'Niemand zit te wachten op zelfrijdende auto’s'

Bannon is Director of Automotive Engineering and Industry Relations bij de AAA en dus niet de eerste de beste. Tegenover Automotive News praat hij bij monde van zichzelf, maar de AAA heeft naar verluidt eerder ook al vraagtekens gezet bij de toekomst van de volledig autonome auto. Afgaande op de richting die veel autobouwers kiezen en de concept-cars die we de laatste jaren hebben gezien, lijkt een aanzienlijk deel van de industrie te verwachten dat we uiteindelijk allemaal met de handen over elkaar naar het werk worden gereden. Uit een eerder onderzoek van de AAA onder 62 miljoen (!) leden zou echter zijn gebleken dat slechts 18 procent zit te wachten op zelfrijdende auto’s. 77 procent wil wel meer veiligheid, maar niet het stuur zelf uit handen geven.

“Er is gewoon geen businesscase voor volledig autonoom rijdende auto’s bij particuliere kopers”, stelde Bannon tijdens een evenement rond dit thema. Hij ziet er zelfs regelrechte gevaren in: “wat als de eigenaar zo’n auto niet onderhoudt, de banden bijvoorbeeld niet tijdig vervangt, en dan een dodelijk ongeluk krijgt? Wie is er dan verantwoordelijk?” In plaats van zich te richten op Autopilot-achtige systemen, zouden autobouwers hun geld en tijd volgens de AAA-man daarom beter kunnen investeren in het verbeteren van bestaande veiligheidssystemen.

Bannon ziet wel mogelijkheden voor zakelijk gebruik. In de Amerikaanse categorie van de ‘fleet sales’, bijvoorbeeld voor taxidiensten en andere commerciële gebruikers, kunnen er volgens hem wel goede afspraken worden gemaakt over onderhoud en verantwoordelijkheden.