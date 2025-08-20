Amazon verkoopt nu ook gebruikte auto’s

In Europa is het nog niet zo bekend, maar elders verkoopt e-commercegigant Amazon ook auto’s. Nu voegt de webwinkel zelfs gebruikte auto’s aan het aanbod toe.

“Add to cart” of “Buy now”? Ook in Nederland zijn we inmiddels al aardig gewend aan de drukke websitestructuur van Amazon, dat al het denkbare aanbiedt en vaak over de hele wereld kan leveren. In relatie tot auto’s kennen we Amazon vooral van zijn in samenwerking met Rivian bedachte bezorgbussen, die na Amerika inmiddels ook in onder meer Duitsland rondrijden.

In de VS kun je echter ook gewoon auto’s bestellen op Amazon, zij het beperkt. Hyundai was ‘launch partner’ en lijkt vooralsnog het enige merk waarvan je de auto’s ook echt via Amazon kunt kopen, al werkt de Amerikaanse verkoopsite ongetwijfeld aan uitbreiding. Op een ander gebied is die uitbreiding er al, want ‘Amazon Autos’ gaat nu ook gebruikte voertuigen aanbieden. Dat geldt vooralsnog alleen voor Los Angeles, maar aan uitbreiding naar andere Amerikaanse steden wordt al gewerkt. Zo zegt Amazon een samenwerking te hebben met dealers in 130 verschillende plaatsen, die via Amazon hun ‘Certified Pre Owned’-waar kunnen aanbieden. Volgens Amazon hebben juist die dealers ervoor gezorgd dat deze dienst er komt, omdat er onder hen veel behoefte is aan een groter online-bereik.

Een auto online kopen brengt weliswaar allerlei risico’s met zich mee, maar Amazon maakt het daarom onder meer mogelijk om de auto binnen drie dagen en 300 mijl gewoon te retourneren. Daarnaast geldt er een minimale garantietermijn van 30 dagen voor alle aangeboden voortuigen.

En dan nu de grootste grap: Amazon maakt reclame met voor de nieuwe service met een Lada Vesta SW Cross, een Russische stationwagon die je zeer zeker niet bij Amerikaanse autodealers zult aantreffen.

In Nederland kun je voorlopig fluiten naar het kopen van een al dan niet gebruikte auto bij Amazon, al kun je ze natuurlijk wel handig en makkelijk opzoeken in AutoWeeks occasionhoek. De vraag is of het ontbreken van zo'n Amazondienst in ons land een groot gemis is. Wat vind jij?